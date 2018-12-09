​Gemuhluoğlu kültür ordusu kurdu

Bir neslin yetişmesine öncülük eden Gemuhluoğlu’nun vefatının 40. yılı olduğunu hatırlatan festivalin Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, “Gemuhluoğlu bu coğrafyaya dost, entelektüel kapasitesi olan gençleri her zaman maddi ve manevi destekledi. Bilge Karasu’dan Rasim Özdenören’e bir yelpazede bugün yazılan şiirlerde, yapılan filmlerde, ortaya çıkan tüm eserlerin arkasında inanılmaz bir Fethi Gemuhluoğlu değeri var. Çünkü o kuşatıcı bir Anadolu entelektüeliydi. Öncelikle bu coğrafyanın, medeniyetin çok farkındaydı ve arkasında bir kültür ordusu inşa etti” ifadelerini kullanıyor.

KİAROSTAMİ’NİN FİLMİ ÖZEL GÖSTERİMDE

Türk milletinin yardımsever olduğuna değinen Festival Başkanı Faysal Soysal, tarihin her döneminde yardıma muhtaç insanlara dost eli uzatıldığını söyledi. 76 ülkeden 789 kısa filmin başvuruda bulunduğu festivalde 17 film yarışacağını belirten Soysal, festival bünyesinde film gösterimlerini 4 ana başlıkta izlenime sunacaklarını belirterek, “Yarışma Seçkisi, Kırk Yıllık Hatır, Panaroma ve özel gösterim bölümü. Kırk Yıllık Hatır bölümünde 6 farklı ülkeden 18 film var. Bu bölüm dostluğa, vefaya dair, aynı zamanda festivalimizin kimliğini ve hafızasını oluşturma anlamında önemsediğimiz bir bölüm. Panaroma bölümünde de dünyada ödül almış kısa filmleri seçtik. Özel gösterim bölümümüzde de jüri üyelerimizden Kamal Tebrizi’in ‘Kertenkele’ filmi ile yine jüri üyelerimizden Najwa Najjar’ın ‘Hırsızın Gözleri’ ve Abbas Kiarostami’nin ‘Dostumun Evi Nerede ?’ filmleri özel olarak gösterilecek” diyor. Festival bünyesinde her yıl bir ülke belirleyerek, orada etkinlikler yapmaya karar verdiklerini aktaran Soysal, şöyle devam ediyor: “Bu yıl etkinlikler için Bosna Hersek’i seçtik. Gelecek yıl bir kısa film atölyesiyle dostluk bağı kuracağımız ülkeler olacak ama film gösterimlerimiz Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek.

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