Genç edebiyatçılar okurla buluştu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında, Rami Kütüphanesi’nde “2. Kitap Fuarı ve İmza Günü” gerçekleştirildi. Açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilçe milli eğitim müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Üç gün süren fuarda, 39 ilçeden yaklaşık 5 bin öğrencinin kaleme aldığı 625 esere yer verildi. Öğrencilerin yazdığı eserlerin basımıyla fuar stantlarında 111 bin kitap yer aldı.