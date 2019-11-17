Hayat Genç yetenekler ödüllendirildi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Genç yetenekler ödüllendirildi

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 26’ıncı kez sahipleriyle buluştu.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Törende 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını değerinde Türk Lirası ödül verildi. Sakıp Sabancı Sanat Ödülü’ne layık görülen genç sanatçılar bu yıl kız öğrenciler oldu. 2019 yılının ödül alan isimleri birincilik derecesinden başlayarak Resim Bölümü’nden Su Alara Acerol, Burcu Nur Cengiz, Zeynep Yazgan, Heykel Bölümü’nden Işıl Özsakabaşı, Aylin Taslak, Aysun Telli, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Esra Kocaman, Hatice Kahraman, Zübeyde Uzun oldu. Ödüle hak kazanan genç sanatçıların eserleri, ödül töreni öncesinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilendi. 1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu.Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 26 yılda 234 genç sanatçı toplam 6.240 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.

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