Gençler daha çok okuyor

Türkiye Okuma Kültüru Haritası açıklandı. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2008’de yaptıkları araştırmaya göre Türkiye’de kitap okuma oranının yüzde 30 olduğunu anımsatarak, “Araştırmanın önemli bulgularından biri Türkiye’de kitap okuma oranının 2008’den 2019’a kadar yüzde 30’dan yüzde 42’ye yükselmesi” ifadesini kullandı.

Ağırdır, okumanın yararı konusunda toplumda genel bir kabul olduğunu, Türkiye’de insanların daha iyi bir hayata ulaşma arzusunun taşıyıcısı olarak sadece eğitimi gördüklerini vurguladı.

TARİHİ KİTAPLARA İLGİ

Ağırdır, araştırmaya göre en çok okunan kitap türünün tarih kitapları olduğunu anımsatarak, toplumda farklı tarih anlayışlarının bulunduğunu, herkesin doğruyu öğrenme çabasıyla tarih kitaplarına yöneldiğini söyledi ve şunları ekledi: “Türkiye gecikmiş bir modernleşme yaşıyor. Son 11 yılda 2008’den bu yana dahi yüzde 10’a yakın insanımız göç etmiş. 1980’den bu yana yetişkin nüfusun yarısı göç etmiş. Modern tarihte hiçbir Batı toplumunda böyle bir hareket yok. 60-65 milyon yetişkin, 15 yaş üstü nüfusun yarısı 1980’den bu yana göç etmiş. 2008’de apartmanlarda oturanlar yüzde 30 iken 11 yılda yüzde 60’a çıkmış.” Bu mekansal değişimin toplumun zihin dünyasının da değiştirdiğini ve etkilediğini belirten Ağırdır, “İstesek de istemesek de, gündelik hayatın ritmindeki değişmeyle beraber gündelik hayat pratiklerimiz de değişiyor. Bir yandan bireyselleşiyoruz ama bir yandan da kalabalıkların içinde sosyalleşmeye çalışıyoruz. Mekansal değişimden dolayı artık komşularımızı tanımıyoruz, aynı binada oturuyoruz ama komşumuzun ismini bilmiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de gençlerin daha fazla okuduğu sonucunun çıktığı araştırmaya göre, okuma oranının yüksekliğinde birinci etken aileden gelen destek. Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (Okuyay) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının derlenerek detaylı olarak açıklanması planlanıyor.