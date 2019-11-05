Hayat Gençler daha çok okuyor
AKTÜEL

Türkiye'de kitap okuma oranı

Gençler daha çok okuyor

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır yapılan araştırmaya göre 2008’de yüzde 30 olan okuma oranının bu yıl yüzde 42’ye yükseldiğini belirterek en çok gençlerin kitap okuduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Okuma Kültüru Haritası açıklandı. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2008’de yaptıkları araştırmaya göre Türkiye’de kitap okuma oranının yüzde 30 olduğunu anımsatarak, “Araştırmanın önemli bulgularından biri Türkiye’de kitap okuma oranının 2008’den 2019’a kadar yüzde 30’dan yüzde 42’ye yükselmesi” ifadesini kullandı.

Ağırdır, okumanın yararı konusunda toplumda genel bir kabul olduğunu, Türkiye’de insanların daha iyi bir hayata ulaşma arzusunun taşıyıcısı olarak sadece eğitimi gördüklerini vurguladı.

TARİHİ KİTAPLARA İLGİ

  • Ağırdır, araştırmaya göre en çok okunan kitap türünün tarih kitapları olduğunu anımsatarak, toplumda farklı tarih anlayışlarının bulunduğunu, herkesin doğruyu öğrenme çabasıyla tarih kitaplarına yöneldiğini söyledi ve şunları ekledi: “Türkiye gecikmiş bir modernleşme yaşıyor. Son 11 yılda 2008’den bu yana dahi yüzde 10’a yakın insanımız göç etmiş. 1980’den bu yana yetişkin nüfusun yarısı göç etmiş. Modern tarihte hiçbir Batı toplumunda böyle bir hareket yok. 60-65 milyon yetişkin, 15 yaş üstü nüfusun yarısı 1980’den bu yana göç etmiş. 2008’de apartmanlarda oturanlar yüzde 30 iken 11 yılda yüzde 60’a çıkmış.” Bu mekansal değişimin toplumun zihin dünyasının da değiştirdiğini ve etkilediğini belirten Ağırdır, “İstesek de istemesek de, gündelik hayatın ritmindeki değişmeyle beraber gündelik hayat pratiklerimiz de değişiyor. Bir yandan bireyselleşiyoruz ama bir yandan da kalabalıkların içinde sosyalleşmeye çalışıyoruz. Mekansal değişimden dolayı artık komşularımızı tanımıyoruz, aynı binada oturuyoruz ama komşumuzun ismini bilmiyoruz” diye konuştu.
  • Türkiye’de gençlerin daha fazla okuduğu sonucunun çıktığı araştırmaya göre, okuma oranının yüksekliğinde birinci etken aileden gelen destek. Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (Okuyay) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının derlenerek detaylı olarak açıklanması planlanıyor.

Askıda Kitap Projesi ile okuma alışkanlığı artırılacak
HAYAT
Askıda Kitap Projesi ile okuma alışkanlığı artırılacak
Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Ovaköy tercih değil zaruret

Ovaköy tercih değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm lojistik ve terörist sevkiyatı engellenebilir.
Bu da PKKnınHristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.
2020 için<br>845 hedef

2020 için
845 hedef

​Kabinenin bir yıllık icraat ajandası açıklandı.​
Maltepe’nin parası Adalar’a

Maltepe’nin parası Adalar’a

​Çöp dağlarıyla boğuşan Maltepe Belediyesi, Adalar Belediyesi'ne benzin yardımı yaptı.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 63 gün geride kaldı.
Filistin arazilerine<br>el koyacak

Filistin arazilerine
el koyacak

​İşgalci İsrail, Batı Şeria için kirli planlar kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Abonelikli<br>bağış sistemi

Abonelikli
bağış sistemi

Kızılay'a düzenli aralıklarla bağış yapılabilecek.
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.