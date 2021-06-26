Gençler hat ile buluştu

Kur’an-ı Kerim’deki “selam” ayetlerinin seçkin hattatlar tarafından hazırlandığı hat sanatı eserleri, TÜGVA Genel Merkez binasında gerçekleştirilen açılış töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.TÜGVA Genel Merkezi’nde iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek serginin açılışına Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Azerbaycan Başkonsolos Yardımcısı M. Memmedov, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri ve birçok sanatsever katıldı.
12 SANATÇININ ESERLERİ VAR
Gençlerle ilgilenen bir vakıf olarak geleneksel değerlere önem verdiklerinin altını çizen Enes Eminoğlu, hat sanatı için “Ecdadımızdan yadigar, kıymetli bir hediye. Türkiye Gençlik Vakfı olarak geleneksel ve modern sanatla iç içeyiz. Gençlerimiz bu sergiyi iki hafta boyunca ziyaret edebilir.” dedi. Her sene farklı konuların seçildiği projede bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “Selam” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı. 12 hat sanatçısının eserlerinin yer aldığı Selam Hat Sergisi, Ayasofya Camii’ndeki açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.