Gençlerin erken hasadı: Karpuz

Yaşları 11-14 arasında değişen ortaokul öğrencilerine hitap eden yeni bir dergi yayın hayatına başladı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında gençlerin yazar kadrosunu oluşturduğu Karpuz dergisinin okurları gibi yazarları da gençler. İlk sayısı okurla buluşan derginin sloganı ise: “Bol Çekirdekli Yeni Mahsul”. Hikâye, şiir, çizgi roman ve denemelerin yer aldığı dergi yetenekli gençleri sayfalarında ağırlıyor ve herkese açık. Derginin Yayın Yönetmeni koltuğunda ise 22 yaşındaki Erkam Aslanoğlu. Aslanoğlu daha önce arkadaşlarıyla birlikte Hark adlı bir dergi çıkarmış. Dergi içerik olarak oldukça zengin ve sıra dışı. İthal Karpuz başlığı altında dünyadan haberler, Karpuz Çekirdeği başlığı altında ise bilimsel gelişmeler ele alınmış. Selin ve Metin Kardeşler dergide, her sayıda ayrı maceralara yelken açan çizgi roman kahramanları olarak karşımıza çıkıyor. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak bölümünde film eleştirilerine yer veriliyor. Kesmece Bunlar bölümünde kitap önerileri var. Gezi, deneme ve şiirlerin yer aldığı derginin orta sayfasındaki “Senin İnanılmaz Bir Gücün Var” posteri de hem gençlerin hayallerini hem de odalarının duvarlarını süsleyecek kadar güzel. İki ayda bir okurlarıyla buluşacak derginin ekibiyle bir araya geldik.

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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ YETİŞKİN İÇERİKLERİ TÜKETİYOR

Karpuz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erkam Aslanoğlu ortaokul öğrencilerine yönelik üretilen içeriklerin az olduğuna dikkat çekiyor. Yola çıkış hikayeleri de bu eksikliği fark edince başlamış. Ortaokul döneminin çocukluk evresinden yetişkinliğe geçiş dönemi olduğunu dile getiren Aslanoğlu, okur kitleleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Bu kesim çocuk da değil, yetişkin de. Ürettikleri işleriyle ciddiye alınmak onlar için önemli. Sadece edebiyat alanında değil; müzik, sinema, animasyon, birçok alanda ortaokul kitlesinin beklediği ciddiyette içerik ise maalesef az üretiliyor. Bu sebepledir ki ortaokullu arkadaşlarımız da yetişkin içerikleri tüketiyorlar.”

DERGİDE ÜRETEN TARAF OLSUNLAR

“Karpuz’un okul olmasını istiyoruz” diyen Aslanoğlu kendi dergicilik tecrübesini bu anlamda önemsiyor. Lise yıllarındayken arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Hark dergisini bu anlamda bir okul olarak gören Aslanoğlu, “Biz lisede arkadaş grubumuzla çıkardığımız dergilerle yetiştik. Ardından kendi bağımsız dergimizi, Hark’ı çıkartmaya başladık. Orası bizim için bir okuldu. Yola on kişi çıkmıştık şimdi altmış kişi aktif üretim yapıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Bu altmış kişi çeşitli yayınevleriyle çalışmaya çoktan başladı bile. Çeşitli kitaplar yazıp, illüstrasyonlar üretiyoruz. O sebeple, Karpuz Dergimizde de ortaokullu arkadaşlarımızın sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten taraf olmalarını istiyoruz. Şimdilik dergimizin yarısını onlar üretiyor. Zamanla bu oran daha da artacak. Karpuz’da yetişen ortaokullu arkadaşlarımızın, dergiyi yönetmesini ve sürdürülebilir olmasını planlıyoruz” diyor.

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RENKLİ VE EĞLENCELİ TASARIMLAR

Derginin tasarımcısı ve animasyon alanında üniversite eğitimini devam ettiren Aybüke Büşra Mumcu ise, dergiyi hazırlarken sayfaların renkli ve eğlenceli olmasını önemsiyor. Mumcu, “Bir yandan dergi için üretilen çok güzel çizimler var. Yerleştirirken alternatifler deneyerek hem daha ortaya çıktıkları hem de metinle bütünlük oluşturdukları tasarımlar deniyorum” diyerek sayfaların dikkat çekici olması için nasıl bir yol izlediğini anlatıyor. Mumcu, dergi için hazırladığı çizgi romanların ve genel tasarımı çevresindeki gençlerle de paylaşıp onlardan bir ön fikir aldığını ve önerilerini uyguladığını dile getiriyor.

METİN VE SELİN İÇİMİZDEN BİRİ

Ana karakterler Metin ve Selin’in çizeri edebiyat öğrencisi Burak Genç ise karakterleri şöyle anlatıyor: “Metin ve Selin okurlara bir şey anlatmaktan önce onlara kendi doğal hallerini gösteriyor. Bu karakterler ortaokullu tanıdığımız diğer dostlarımızla aynı duyguları paylaşan, aynı hobilere sahip olan, aynı sınıf muhabbetlerine dahil olan iki kardeş. Okurlarımız bu anlamda çok tanıdık karakterlerle karşılaşmış olacak. Selin meslek hedefleri olan araştırmayı okumayı seven biriyken Metin sporla ilgilenen ve yerinde asla duramayan bir çocuk. Gerek Türkiye’nin çeşitli şehirlerini gezdikleri gezi köşemizde gerek dergimizin temasına işaret ettikleri kapak sayfasında gerek çizgi roman bölümünde eğlenceli hikayelerle karşılaşıyor olacağız.”

HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN