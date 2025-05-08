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Gençlerin gözde sanatçısı Emircan İğrek, konsere ara verip Gazzeli kardeşleri için seslendi: Bu bir insanlık vazifesi

Gençlerin gözde sanatçısı Emircan İğrek, konsere ara verip Gazzeli kardeşleri için seslendi: Bu bir insanlık vazifesi

22:518/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Emircan İğrek
Emircan İğrek

Özellikle gençlerin şarkılarını severek takip ettiği sanatçı Emircan İğrek, konser verdiği sırada şarkılarına ara vererek Filistin'de katil devlet İsrail'in zulmüne uğrayan mazlumları hatırlattı.

Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konsere ara verdiği esnada dinleyicilerine Filistin'i hatırlattı. Zalim soykırıma karşı çıkmanın insanlık meselesi olduğunun altını çizen İğrek “Farklı görüşlere sahip olabilirsiniz ama ben yaşam hakkını savunuyorum” ifadelerini kullandı.









#emircan iğrek
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