Gençlerin gözde sanatçısı Emircan İğrek, konsere ara verip Gazzeli kardeşleri için seslendi: Bu bir insanlık vazifesi

Emircan İğrek
Özellikle gençlerin şarkılarını severek takip ettiği sanatçı Emircan İğrek, konser verdiği sırada şarkılarına ara vererek Filistin'de katil devlet İsrail'in zulmüne uğrayan mazlumları hatırlattı.
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konsere ara verdiği esnada dinleyicilerine Filistin'i hatırlattı. Zalim soykırıma karşı çıkmanın insanlık meselesi olduğunun altını çizen İğrek “Farklı görüşlere sahip olabilirsiniz ama ben yaşam hakkını savunuyorum” ifadelerini kullandı.
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