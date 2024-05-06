Gerçeği arayan festival sona erdi

7 Ekim’den itibaren İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamları her alanda dile getirilmeye devam ediyor. Duyarlı Medya Derneği de “Direniş Sanatı: Filistin” temalı kısa öykü ve illüstrasyon yarışması düzenledi. İlk kez öykülere konu olan direniş, yaşanan acılara bu kez gerçek hikâyelerden esinlenen metinler yoluyla bakılmasını sağladı.