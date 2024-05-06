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Gerçeği arayan festival sona erdi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu “4. İstanbul Dijital Sanat Festivali” (IDAF) dün sona erdi.

04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:49 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında önemli sanatçı ve eserleri buluşturdu. “Gerçekliği Ara” temasıyla düzenlenen etkinlikte, dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiği, insan deneyimini nasıl dönüştürdüğü keşfedildi. Müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerindeki performansların yanı sıra teknolojik harmoni çalışması, dijital dönüşüm atölyesi, makine estetiği atölyesi, yaratıcı kodlama, çizgi anime, FCR deneyim, lego, ileri dönüşüm sanat atölyesi gibi atölyeler gerçekleşti.


#Kültür Sanat
#festival
#Anadolu Ajansı
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