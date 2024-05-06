Gerçeği arayan festival sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında önemli sanatçı ve eserleri buluşturdu. “Gerçekliği Ara” temasıyla düzenlenen etkinlikte, dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiği, insan deneyimini nasıl dönüştürdüğü keşfedildi. Müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerindeki performansların yanı sıra teknolojik harmoni çalışması, dijital dönüşüm atölyesi, makine estetiği atölyesi, yaratıcı kodlama, çizgi anime, FCR deneyim, lego, ileri dönüşüm sanat atölyesi gibi atölyeler gerçekleşti.
Fotoğraf: Arşiv
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9 saat önce