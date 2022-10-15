​Gerçek bir hikaye anlatacağım.

Pek çok çocuk kitabının yazarı ve geniş bir okur kitlesine sahip Jenny Molendyk Divleli’nin gerçek bir hikâyeden ilham alarak yazdığı “Daha Çok El”, Ketebe Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ekinsu Kocatürk’ün eğlenceli resimlerinin eşlik ettiği kitap, paylaşmanın ve bir arada olmanın güzelliğine dikkat çekiyor. “Daha Çok El”, dedesinin yaptığı pişmaniyeyi çok seven Sami’nin bu lezzetli tatlının nasıl yapıldığını öğrenmek istemesiyle başlıyor. Yahya Dede’nin sıcacık macundan, tel tel ayrılan yumuşacık pişmaniyeyi yaparken küçük-büyük, genç-yaşlı bir sürü elden yardım alması ve böylece pişmaniyenin büyük sırrını torununa öğretmesiyle gelişen hikâye, hem öğretici hem de keyifli kurgusuyla öne çıkıyor. 3 yaş ve üstü için uygun olan çalışma, dayanışma duygusunu erken yaşta çocuklara öğretmesi bakımından önemli bir eser olma özelliği taşıyor.

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