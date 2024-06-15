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Hayat

Gerekli işlemler yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gebze'de bir lisenin kız öğrencilerinin kıyafetleri uygun olmadığı için mezuniyet törenine alınmadığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:52 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yusuf Tekin.
Yusuf Tekin.

Bakan Tekin, “Olayın başlangıç noktasında okul müdürü her öğrenciye 4 kontenjan veriyor. Başlangıçta listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız, listede yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak 'Biz bu listedeki isme göre bir organizasyon yaptık. Önce listedeki isimleri alalım. Yer kalırsa sizi de alırız' dedi diye tartışma başlıyor ve arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Olay duyulur duyulmaz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor” diye konuştu. Tekin, bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacaklarını söyledi.




#MEB
#Yusuf Tekin
#Aktüel
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