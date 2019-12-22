Geri dönüşüm iyiliğe vesile

Projenin ilk meyvesi olarak engelli aracına ihtiyacı olan iki gence Üsküdarlılar geri dönüşüm atıklarıyla yardımcı oldu. Araçlar sahiplerine teslim edildi.

TEK ŞART CİHAZ ALINMASI

Sahnelerin sevilen isimlerinden Haluk Levent’in de yer aldığı etkinlik, Nevmekan Sahil’de gerçekleşti. Programda konuşan Levent, programa katılması için Üsküdar Belediyesi’nin yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan medikal cihazları almasını istediğini belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ adıyla başlattığı geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahiplerine verdi.

ÖZEL YAPIM OLARAK GETİRİLDİ

Proje hakkında konuşan sanatçı Haluk Levent, “İki kardeşimiz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin liraya yakın. Bir tanesi SMA’lı çocuğumuzun bir tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım olarak Avrupa’dan getirtilmesi gerekiyordu. Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde 2 medikal aracın ihtiyaç sahiplerine verilmesini rica ettik” dedi.

ÇÖPLERİ AYRIŞTIRIN

Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesi Modeli başlığı ile başlatılan geri dönüşüm kampanyasına da değinerek şunları söyledi: “Üsküdar Belediyesinin bir kampanyası var belki görmüşsünüzdür. "Çöpleri ayrıştırın" diyor. Evde ayrıştırırsanız, Üsküdar Belediyesi onu dönüştüreceği için para kazanacak o paradan da bu medikal cihazları ödemişler. Ne güzel bir şey oldu, işte onun bütçesiyle.”

ATIKLARI AZALTABİLİRİZ