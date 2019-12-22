Hayat Geri dönüşüm iyiliğe vesile
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Geri dönüşüm iyiliğe vesile

Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için ‘Sıfır Atık’ projesiyle “Dönüşümde Üsküdar Modeli”ni başlattı. Proje kapsamında Üsküdar’da Salı ve Cuma günleri sadece geri dönüşüm çöpleri toplanarak ekonomiye katkı sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent’in de yer aldığı etkinlik, Nevmekan Sahil’de gerçekleşti.
Haluk Levent’in de yer aldığı etkinlik, Nevmekan Sahil’de gerçekleşti.

Projenin ilk meyvesi olarak engelli aracına ihtiyacı olan iki gence Üsküdarlılar geri dönüşüm atıklarıyla yardımcı oldu. Araçlar sahiplerine teslim edildi.

TEK ŞART CİHAZ ALINMASI

Sahnelerin sevilen isimlerinden Haluk Levent’in de yer aldığı etkinlik, Nevmekan Sahil’de gerçekleşti. Programda konuşan Levent, programa katılması için Üsküdar Belediyesi’nin yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan medikal cihazları almasını istediğini belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ adıyla başlattığı geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahiplerine verdi.

ÖZEL YAPIM OLARAK GETİRİLDİ

Proje hakkında konuşan sanatçı Haluk Levent, “İki kardeşimiz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin liraya yakın. Bir tanesi SMA’lı çocuğumuzun bir tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım olarak Avrupa’dan getirtilmesi gerekiyordu. Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde 2 medikal aracın ihtiyaç sahiplerine verilmesini rica ettik” dedi.

ÇÖPLERİ AYRIŞTIRIN

Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesi Modeli başlığı ile başlatılan geri dönüşüm kampanyasına da değinerek şunları söyledi: “Üsküdar Belediyesinin bir kampanyası var belki görmüşsünüzdür. "Çöpleri ayrıştırın" diyor. Evde ayrıştırırsanız, Üsküdar Belediyesi onu dönüştüreceği için para kazanacak o paradan da bu medikal cihazları ödemişler. Ne güzel bir şey oldu, işte onun bütçesiyle.”

ATIKLARI AZALTABİLİRİZ

  • Geri dönüşümün amacı, kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hâle gelir bu da ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller. Doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufunu sağlar. Atık miktarını azaltarak çöp depolama işlemlerini kolaylaştırır. Hava ve çevrenin kirlenmesini önler. Yararlı atıkların boşa gitmesini önler. Ekonomiye katkı sağlar.
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