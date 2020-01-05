Göbeklitepe’de heyecan dorukta

Bilindiği gibi UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı yer alıyor. Tarihi bundan 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe aynı zamanda insanlık tarihiyle ilgili ezberi de bozuyor. Çünkü bu tapınağın henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı ve toplayıcı olarak yaşadığımız dönemde inşa edildiği düşünülüyor. Sonra nedendir bilinmez bölgenin üzeri toprakla kapatılarak derin bir uykuya yatırılmış. 1980’li yıllarda ise yüzlerce yıllık uykudan yavaş yavaş uyanmaya başlamış.
BAŞKAN AMCA KEŞFEDİYOR
Göbeklitepe’nin uyanış hikayesi ie şöyle: 1980’li yılların sonlarında iki köylü Şanlıurfa’da Örencik Köyü tarafında, tepelik bir arazide, topraklarını sürerken t şeklinde üstünde resimler olan bir taş buluyorlar ve bir süre sonra bunu Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi›ne teslim ediyorlar. Ancak müzede bu taşın ne olduğunu bilen kimse olmadığı için depoya kaldırılıyor. 1990’lı yıllarda ise Urfa’da Nevali Cori kazısını yapan Prof. Harald Hauptman ile onun ekibinden öğrencisi Klaus Schmidt bu kazıdan çıkarılan eserleri teslim etmek için müzeye gidiyor. Bu sırada müze yetkilileri de gelen ekibe Örencik Köyü’nden gelen ve depoya kaldırdıkları taşları gösteriyorlar. Bu taşların nereden çıktığını öğrenen Schmidt köye gidip kazı çalışması yapıyor ve böylece Göbeklitepe’deki tapınak ortaya çıkarılmış oluyor. 20 yıllık yazı çalışması 2014 yılına dek Başkan Schmidt’in ölümüne kadar devam etmiş. Bu çalışmalar sırasında avcı-toplayıcı yaşamı, tarım ve hayvancılığa geçişi, dini inanış ve sanatın doğuşunu anlamamıza katkı sağlıyor. Varlığını M.Ö. 8 bin dolaylarına kadar sürdürdükten sonra terk edilen Göbeklitepe bugün insanlık tarihinin hikayesini sil baştan yeniden yazdırıyor.
2019 GÖBEKLİTEPE YILI
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- Geçtiğimiz ayın son haftasında vizyona giren Rafadan Tayfa Göbeklitepe bu bölge üzerine yapılan ilk sinema filmi olarak seyirciyle buluştu ve seyirci rekoru kırdı. Bilindiği gibi ülkemizde 2019 Göbeklitepe Yılı ilan edildi. İşte bu çizgi filmde Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişiyle hikayesini oldukça başarılı bir şekilde çocuklara anlatıyor.
- Filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fiden bir buçuk yılda 80 kişinin emeğiyle ortaya çıkardıkları filmi tüm dünyaya izletmek istediklerini ve bu yüzden İngilizce ve Almanca dublajlarını da yaptıklarını belirtiyor. Yİne bir ilk olarak filmin ilk galasını Şanlıurfa’da yaptıklarını ve yöre halkından tam not aldıklarının da altını çiziyor.Çizgi filmde karakterler İstanbul’dan Şanlıurfa’ya geliyor. Bir macera etrafında Göbeklitepe tarihinin yanı sıra kentin kendine has olan sıra gecelerini ve yemekleri seyirciye anlatılıyor.
- Filmi izleyenlerin bu yıl yarı yıl tatilinde ailece Göbeklitepe’yi de mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Herkese iyi seyirler!