Göbeklitepe’de heyecan dorukta

Bilindiği gibi UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı yer alıyor. Tarihi bundan 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe aynı zamanda insanlık tarihiyle ilgili ezberi de bozuyor. Çünkü bu tapınağın henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı ve toplayıcı olarak yaşadığımız dönemde inşa edildiği düşünülüyor. Sonra nedendir bilinmez bölgenin üzeri toprakla kapatılarak derin bir uykuya yatırılmış. 1980’li yıllarda ise yüzlerce yıllık uykudan yavaş yavaş uyanmaya başlamış.

Film afişi

BAŞKAN AMCA KEŞFEDİYOR

Göbeklitepe’nin uyanış hikayesi ie şöyle: 1980’li yılların sonlarında iki köylü Şanlıurfa’da Örencik Köyü tarafında, tepelik bir arazide, topraklarını sürerken t şeklinde üstünde resimler olan bir taş buluyorlar ve bir süre sonra bunu Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi›ne teslim ediyorlar. Ancak müzede bu taşın ne olduğunu bilen kimse olmadığı için depoya kaldırılıyor. 1990’lı yıllarda ise Urfa’da Nevali Cori kazısını yapan Prof. Harald Hauptman ile onun ekibinden öğrencisi Klaus Schmidt bu kazıdan çıkarılan eserleri teslim etmek için müzeye gidiyor. Bu sırada müze yetkilileri de gelen ekibe Örencik Köyü’nden gelen ve depoya kaldırdıkları taşları gösteriyorlar. Bu taşların nereden çıktığını öğrenen Schmidt köye gidip kazı çalışması yapıyor ve böylece Göbeklitepe’deki tapınak ortaya çıkarılmış oluyor. 20 yıllık yazı çalışması 2014 yılına dek Başkan Schmidt’in ölümüne kadar devam etmiş. Bu çalışmalar sırasında avcı-toplayıcı yaşamı, tarım ve hayvancılığa geçişi, dini inanış ve sanatın doğuşunu anlamamıza katkı sağlıyor. Varlığını M.Ö. 8 bin dolaylarına kadar sürdürdükten sonra terk edilen Göbeklitepe bugün insanlık tarihinin hikayesini sil baştan yeniden yazdırıyor.

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2019 GÖBEKLİTEPE YILI