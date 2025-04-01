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Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti

Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti

17:121/04/2025, Salı
AA
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Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, Ramazan Bayramı'nda 3 bin kişiyi ağırladı.
Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, Ramazan Bayramı'nda 3 bin kişiyi ağırladı.

Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı. Travertenlerde ziyaretçi yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı.

İl Özel İdaresince uygulanan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Dereli ilçesinin Pınarlar köyündeki traverten kent turizminde önemli yere sahip.


Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan travertenler bu sezon 29 Mart'ta ziyarete açıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar travertenlere Ramazan Bayramı sürecinde de ilgi göstermeyi sürdürdü. Göksu travertenlerini son üç günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Travertenlerde ziyaretçi yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.



#Dereli
#Giresun
#Göksu travertenleri
#turizm

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