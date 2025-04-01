Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti

Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri, son üç günde 3 bin kişiyi ağırladı.

Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan travertenler bu sezon 29 Mart'ta ziyarete açıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar travertenlere Ramazan Bayramı sürecinde de ilgi göstermeyi sürdürdü. Göksu travertenlerini son üç günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Travertenlerde ziyaretçi yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.