Göksu travertenleri Giresun’un Pamukkale’si oldu

Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje ile Göksu Travertenlerinin kaynak değeri korunarak teras şeklinde göletler oluşturuldu. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü. Görünüşü ile Pamukkale travertenlerini andıran Göksu Travertenleri, Mavi Göl’ün yanı sıra Giresun’un en çok ziyaret edilen turizm alanlarından birisi haline geldi.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından işletilen ve günlük 3 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Göksu Travertenlerini ziyaret ücreti ise 10 TL olarak alınıyor.

Giresun turizmine Mavi Göl ve Göksu Travertenlerinin değer kattığını belirten turizmci Cengiz Fison, “Bir turizm işletmecisi olarak Giresun’un doğal güzellikleri arasında yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri ayrı bir değer katmıştır. Genlikle turizmciler talep üzerine bu yerleri görmek isteyenler için turlar düzenliyor. Ancak daha fazla ziyaret için tanıtım ve zaman gerekiyor bir de bu turizm alanlarında çalışanların turizm eğitimi almış kişiler olması oldukça önemlidir. Eğitimli kişilerin vereceği hizmet turizmi daha da yukarılara taşıyacaktır. Turizm bir hizmet sektörüdür ve hizmet memnuniyeti getirmelidir” dedi.

Göksu travertenlerinin her geçen yıl daha da güzelleştiğini belirten İmdat Keskin ise, “Geçen yılda gelmiştim ancak bu yıl çok daha güzel bir hale gelmiş. Her geçen yıl güzelleşen daha da ilgi çeken bir hal alıyor. Her fırsatta gelip sodalı suda yürümek buranın güzelliğini görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, ziyaretçilerin memnuniyeti için çalışmaların devam ettiği, yeni kaynak sularla beraber traverten alanlarının genişletildiği ve otopark alanı yapma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.