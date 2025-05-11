Gölcük'te çocuklar çevreyi temizledi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Gölcük'te de etkinlik gerçekleştirildi. Gölcük'te ormanlık alanda yapılan etkinliğe Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Keler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Genlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Orman İşletme Şefi Muhammet Ufuk Has, Kadırga Orman İşletme Şefi Muhammet Emin Yümnü, ilçe emniyet ve jandarma görevlileri, öğrenciler, gönüllüler ve öğretmenleri katıldı.