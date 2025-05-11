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Gölcük'te çocuklar çevreyi temizledi

Gölcük'te çocuklar çevreyi temizledi

17:3411/05/2025, Pazar
IHA
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Gölcük'te çocuklar, 81 ilde düzenlenen "Orman Benim" kampanyasıyla çöp ve atıkları temizledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Gölcük'te de etkinlik gerçekleştirildi. Gölcük'te ormanlık alanda yapılan etkinliğe Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Keler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Genlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Orman İşletme Şefi Muhammet Ufuk Has, Kadırga Orman İşletme Şefi Muhammet Emin Yümnü, ilçe emniyet ve jandarma görevlileri, öğrenciler, gönüllüler ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, ormanlık alanda çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında artan yangın riski ve doğaya atılan atıkların oluşturduğu tehditlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Etkinliğe katılanlar, evsel ve ambalaj atıklarını toplayarak ormanlık alanın temizliğine katkı sundu.



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