ÖSYM, uluslararası öğrenciler için 2025 TR-YÖS sınavını 18 il ve 26 ülkede gerçekleştirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) yapıldı.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabildiği sınav, ülkede 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında ise 26 ülke 35 sınav merkezinde gerçekleştirildi.Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenen sınava 21 bin 654 aday başvurdu.

YÖS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşıldı. YÖS soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Yapılan açıklamada; "11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2025-TR-YÖS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.

TR-YÖS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

83 bina ve 866 salonun kullanıldığı ve 3 bin 530 kişinin görev yaptığı TR-YÖS/1 sınavın sonuçları 11 Haziran'da açıklanacak.

YÖS NEDİR?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır. Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar.







