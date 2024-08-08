|
Hayat

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsüm Ali'den dikkat çeken Instagram yasağı yorumu: Hepimiz dinleneceğiz

Siyonistlerin sosyal medya maşası olmaya soyunan Instagram'a getirilen erişim engelini detoks fırsatı olarak değerlendiren oyuncu Gülsüm Ali İlhan "Hepimize detoks olur" dedi.

16:53 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 8/08/2024 Perşembe
Diğer
Gülsüm Ali İlhan
Gülsüm Ali İlhan

Sosyal medya platformu Instagram Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilişiyle ilgili yapılan paylaşımları engellemişti.


2 Ağustos'tan beri Türkiye'de erişim engeli sebebiyle Instagram'a girilemiyor.


Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar kaldırılmayacağı bilgisi gelmişti.


Katolog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen Instagram ile ilgili sevilen dizi Gönül Dağı'daki Dilek karakteri ile hafızalara kazınan Gülsüm Ali İlhan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.



"Hepimize detoks olur"


Instagram yasağı hakkındaki fikri sorulan Ali "Hepimize detoks olur." dedi.


Yurt dışından yeni döndüğünü dolayısıyla öyle bir sıkıntı yaşamadığını belirten Gülsüm Ali,
"Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için, daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı o yüzden dinlenmek güzel. Hepimiz dinleneceğiz"
dedi.



#Gülsüm Ali
#Instagram
#Gönül Dağı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çukurova Havalimanı açılış için gün sayıyor! Tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak