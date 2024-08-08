Sosyal medya platformu Instagram Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilişiyle ilgili yapılan paylaşımları engellemişti.
2 Ağustos'tan beri Türkiye'de erişim engeli sebebiyle Instagram'a girilemiyor.
Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar kaldırılmayacağı bilgisi gelmişti.
Katolog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen Instagram ile ilgili sevilen dizi Gönül Dağı'daki Dilek karakteri ile hafızalara kazınan Gülsüm Ali İlhan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
"Hepimize detoks olur"
Instagram yasağı hakkındaki fikri sorulan Ali "Hepimize detoks olur." dedi.