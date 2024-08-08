"Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için, daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı o yüzden dinlenmek güzel. Hepimiz dinleneceğiz"