"İnstagram düzelecek mi, ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Instagram'ın erişim engeline ilişkin çalışmalar hızla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Kullanıcılar, sosyal medya platformunun ne zaman erişime açılacağına dair güncellemeleri takip etmeye devam ediyor. Peki, İnstagram düzelecek mi, ne zaman gelecek? İnstagram erişim engeli kalktı mı, yasak ne zaman kalkacak?
"İnstagram düzelecek mi, ne zaman gelecek? İnstagram erişim engeli kalktı mı, yasak ne zaman kalkacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Instagram'ın erişim yasağının kalkmasıyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının araştırmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ün yaptığı açıklamaya göre, Instagram'ın ne zaman ve hangi şartlarla açılacağı belirlendi. Kullanıcılar, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nın şartlarını ve yasağın kalkma sürecini merak ediyor. Güncel durumla ilgili detaylar ve Instagram'ın erişime açılma tarihi hakkında en son gelişmeler takip ediliyor.
BAKAN URALOĞLU: TALEPLER KARŞILANINCA YASAK KALKACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi.
Bakan Uraoğlu, “Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.” dedi. Uraloğlu, Instagram’ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.
BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı.
Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;
"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.
BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."
INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Instagram'ın hangi şartlarda açılacağıyla ilgili konuya da değinen Bakan Tunç şunları söyledi;
"İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.
Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir."
Buna göre; Instagram yetkilileri tarafından BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınlar erişimden çıkarılırsa sorun kalkacak.
2 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.
INSTAGRAM'IN TUTUMU ÖNEMLİ
Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.
Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.