Gönül virüs dinlemiyor: 80’lerin pank tarzına dönüş

Dünyada ve ülkemizde korona tehdidine karşı alınan sıkı tedbirler hayatımıza her gün farklı uygulamalar ekliyor. Önceki yıllarda bahar aylarının gelmesi ile başlayan düğün ve nişan davetleri de diğer tüm alanlardaki gibi sekteye uğradı. Çiftler hayatlarının en mutlu günü için kış aylarından hazırlıklara başlasa da korona virüsün yayılmasını önleme kapsamında alınan resmi kararlar nedeni ile düğün tarihlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldılar. Ertelenen düğün organizasyonları rağmen nikah merasimleri alınan önlemler ile devam ediyor. Nikah dairelerinde sadece iki şahitle, maskeli, tokalaşmadan ve davetsiz olarak kıyılan nikahlara çiftlerin aileleri sosyal mesafeyi koruyarak cam arkasından izleyebiliyor. Bununla yetinmeyen bazı çiftler ise nikah merasimlerini sosyal medyadan canlı olarak paylaşarak sevdikleri ile paylaşıyorlar.

BİR GECEDE BİR KAÇ KIYAFET

Ülkemizde son yıllarda adeta bir trend haline dönen, birkaç kına kıyafetinin yanı sıra evden çıkarken ve düğünde giyilmek üzere birden fazla gelinlik giymek, salgın sonrasında da devam edecek bir akım gibi duruyor. Düğünleri ertelenen müstakbel gelin adaylarının gözü kulağı yeni trend gelinliklerde. Gelinlik kumaşlarının ve gelinlik üretiminin ağırlıklı yapıldı yer diğer tekstil ürünleri gibi Çin ağırlıklı. Salgın nedeni ile üretimde sıkıntı yaşayan Çin’nin sektörde yarattığı boşluğu butik gelinlik üreticileri ve markaları karşılayabilecek mi henüz kestirilemiyor. Her ne kadar muhafazakar gelinlik modelleri Türkiye’de üretilse de salgının hafiflemesi ardından birkaç aya sığacak düğün merasimleri nedeni ile yoğun olacağı ve talebi karşılayamayacağı düşünülüyor.

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İLHAM VERİCİ GELİNLİKLER

Fotoğraf: Arşiv

Oscar de la rante, Marchesa, Zuhair Murad, Berta, Naeem Khan, Suzanne Neville ve Pronovias gibi ünlü moda evleri 2020 gelinlik modellerini görücüye çıkardılar. Romantik, minimalist, retro, vintage ya da masculen, hepsi birbirinden ilham verici. Gelinliklerin olmazsa olmazı danteller, satenler, tüller, işlemeler, inciler, taşlar, tüyler. Trendlere farklılık getirense, kesimler ve bu malzemelerin farklı kullanım şekilleri.

80’lerin pank tarzına dönüş

Abiye ve Gelinlik markası Tiara’nın tasarımcısı Fatma Özdemir, 2020 gelinlik modellerinin önceki yıllara göre daha özgür olacağından bahsederken gelinlikte öne çıkan trendleri ise şöyle özetledi: “Geçen yıl gelinlik trendlerin bir çoğu kraliyet düğünlerinden ve klasizminden ilham aldı ancak 2020 yılı için tamamen daha özgürüz diyebiliriz. Tabii ki klasiklerin yeni yorumlarını göreceğiz ancak biraz daha özgür bir şekilde. 80’lerin pank tarzından esinlenen modacılara Vera Wang ve Alexander McQueen’i öncü sayabiliriz. Beyaz gelinlik ise artık tek alternatif değil. Allık pembe seçeneği gelinleri daha romantik ve zarif bir stil oluşturuyor. Katmanlı etekler ise 1970’lerden ödünç alınan bir silüet diyebiliriz. Bu tarz gelinliklerde hacim yeni bir şey olmasa da bu romantik ve dram yaratan cesur ve vintage gelinlikler fırfırlarla, pililerle ve büzgülerle karşımıza çıkıyor. Geçen sezondan bu yana öne çıkan trend son zamanlarda daha da favori haline geldi. Klasik kürk etoller yerine daha zarif, elegant tüller ve dantellerle süslenen pelerinler; ince bir katman ile altındaki elbiseyi vurgulayan çarpıcı bir silüete dönüştü. 2020 podyumlardaki en büyük haberlerden biri ise puff ya da balon kollu gelinlikler diyebiliriz. Geleneksel gelinlikler modern bir şekilde ele alınarak çarpıcı bir görünüme büründü. Gelinliklerde öne çıkan diğer bir vintage detay da korse gelinlikler. Sırf tül, gossamer bağcıkları ve kraliyet esintili dantel süslemeli katmanlarla yeni bir dönüş diyebiliriz. Bu trendi en iyi Berta ve Inbal Dror’dan görebiliriz. Gelinlik söz konusu olunca ışıltı olmazsa olmazdır ve asla modası geçmeyendir ancak; bu sezon farklı materyaller ile karşımıza çıkıyor. Payetler ve gliterler geleneksel bakıştan çıkıp yeni bir stille adım atıyor. Tüyler, özellikle devekuşu tüyleri, bu yıl koleksiyonlarda, tam tüylü elbiselerin ya eteklerinde ya da süslemelerinde sürekli olarak podyumlarda gördük diyebiliriz”

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Koronaya göre tasarım

Fotoğraf: Arşiv

2020 gelinlik trendleri salgından çok etkilenmese de gelinliğe eklenecek birkaç aksesuar ile güncellenmiş hale getiriliyor. İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, salgın nedeni ile tedirgin olan gelin adaylarına özel maskeli gelinlik tasarladı. Yoğun talep olduğunu belirten Ateş, gelin adaylarının koronavirüsten korunacağını ve en mutlu günlerinde tedirgin olmayacaklarını ifade etti. Koronavirüs’ten korunmak adına üretilen maskeler gelinlikle uyumlu bir şekilde tasarlanmış.

Kendinizi iyi tanıyın

Fotoğraf: Arşiv