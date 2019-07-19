Hayat Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa etti
KÜLTÜR SANAT

Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa etti

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerinde kalan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar ve gönüllüler köy okuluna kütüphane inşa etti.

Haber Merkezi IHA
Gönüllüler ve çocuklar.
Gönüllüler ve çocuklar.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu öğrencileri, çocuk evlerinde kalan çocuklar ile sokakta çalışan çocuklar, Çaldıran ilçesi kırsalındaki Hangediği Mahallesi’nde bir kütüphane inşasına başladı.

Yapılan kütüphane.

Ev ev gezdiler

Mahallede 100 metrekarelik alanda halıların, pufların, minderlerin döşendiği, sinema köşeli ve geri dönüşüm ürünlerinden figürlerin yapıldığı bir kütüphane inşa edildi. Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocukların ve çocuk evlerinde kalan çocukların da etkin rol aldığı etkinlik çerçevesinde okula kütüphane inşa eden gönüllüler, ev ev gezip mahalle sakinlerine kütüphanenin ve kitap okumanın önemini de anlattı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan proje mimarı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini belirtti.

Çocukların bilişsel, sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve merhamet duygularını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Eldemir, çocuklara rol model olacak gönüllü gruplarla bir araya gelerek eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

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