Hayat Google ve Applea rekor ceza yağdı Avrupa-ABD arasında teknoloji savaşı
AKTÜEL

Google ve Apple'a rekor ceza yağdı: Avrupa-ABD arasında teknoloji savaşı

Avrupa Birliği (AB), ABD’li teknoloji şirketleriyle giriştiği savaşta geri adım atmıyor. Vergi kaçırmak, rekabeti bozmak, telif haklarına riayet etmemek ve yanlış bilgi yaymak gibi suçların yöneltildiği şirketlere AB makamlarınca milyarlarca dolar ceza kesildi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Google ve Applea rekor ceza yağdı: Avrupa-ABD arasında teknoloji savaşı
Arşiv

Geçen birkaç yıl içinde Avrupa Birliği (AB), vergi ve rekabet davalarında ABD’li teknoloji şirketleri Apple ve Google’a göz kamaştırıcı cezalar verdi ve pazar hakimiyetini engellemek için dönüm noktası niteliğinde olan bir yasa hazırladı. Brüksel, dezenformasyon ve nefret söylemi konusundaki davranış kurallarını da sertleştirdi. Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi önceki gün Google’ın 4,3 milyar avroluk para cezasına itirazını reddetti.

GEREKLİ YASALAR ÇIKARILDI

Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu, söz konusu ABD’li şirketlerin pazar hakimiyetini engellemek için Dijital Piyasalar Yasası’nı kabul ederek ihlal halinde şirketlerin yıllık satışlarının yüzde 10’una kadar para cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Teknoloji devleri, kişisel verileri nasıl topladıkları ve kullandıkları konusunda da eleştiriliyor. AB, 2018’de çıkardığı Genel Veri Koruma Yönetmeliği kişisel bilgileri kullanma öncesinde onay zorunluluğu getirdi. Amazon şirketi, bu kuralı çiğnediği için 2021’de Lüksemburg tarafından 746 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

FACEBOOK İLE TWITTER DA HEDEFTE

Sosyal ağlar, özellikle Facebook ve Twitter, genellikle dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele etmemekle suçlanıyor. Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu, büyük çevrimiçi şirketleri dezenformasyonla bağlantılı riskleri azaltmaya ve küresel cirolarının yüzde altısına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmaya zorlayan bir Dijital Hizmetler Yasası’nı kabul ederek yürürlüğe koydu.

AB'den Google'a kötü haber: Dört milyar euroluk ceza onandı
FOTOĞRAF 8
Title
Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onadı. Google'ın 4 milyar 340 milyar euroluk cezasından 125 milyon dolar indirildi.
Title
Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Title
Kararda, \"AB Genel Mahkemesi, Google'ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır.\" ifadesi kullanıldı.
Title
Mahkeme, Komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasını ise bir miktar düşürülmesine hükmetti.

Kararda, \"İhlalin ağırlığı ve süresini daha iyi yansıtmak için Genel Mahkeme, Google'a 4 milyar 125 milyon euroluk bir para cezası verilmesini uygun görmektedir.\" ifadesi yer aldı.
Title
AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar euro para cezası kesmişti.
Title
Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı.

Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.
Title
AB’NİN DİĞER CEZALARI

Google, arama motoruyla kendi \"alışveriş\" hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017 yılında da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar euroluk para cezasına çarptırılmıştı.

AB, Google'a, 2019 yılında ise \"reklam hizmeti\" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.

Böylece AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmiş oldu.
Title
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Firmalar, cezalara AB mahkemelerinde itiraz edebiliyor.
AB'den Google'a kötü haber: Dört milyar euroluk ceza onandı
Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Kararda, "AB Genel Mahkemesi, Google'ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore gizlilik ihlalleri nedeniyle Google ve Meta'ya para cezası verdi
TEKNOLOJİ
Güney Kore gizlilik ihlalleri nedeniyle Google ve Meta'ya para cezası verdi
Puanı son dakikalarda kurtardık

Puanı son dakikalarda kurtardık

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmesini bildi.
Fırtına Avrupada siftah yaptı

Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

​Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Ülke puanında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Forma yok <br>'3' puan var

Forma yok
'3' puan var

Sivasspor, Cluj deplasmanından galip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.