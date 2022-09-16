Google ve Apple'a rekor ceza yağdı: Avrupa-ABD arasında teknoloji savaşı

Geçen birkaç yıl içinde Avrupa Birliği (AB), vergi ve rekabet davalarında ABD’li teknoloji şirketleri Apple ve Google’a göz kamaştırıcı cezalar verdi ve pazar hakimiyetini engellemek için dönüm noktası niteliğinde olan bir yasa hazırladı. Brüksel, dezenformasyon ve nefret söylemi konusundaki davranış kurallarını da sertleştirdi. Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi önceki gün Google’ın 4,3 milyar avroluk para cezasına itirazını reddetti.

GEREKLİ YASALAR ÇIKARILDI

Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu, söz konusu ABD’li şirketlerin pazar hakimiyetini engellemek için Dijital Piyasalar Yasası’nı kabul ederek ihlal halinde şirketlerin yıllık satışlarının yüzde 10’una kadar para cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Teknoloji devleri, kişisel verileri nasıl topladıkları ve kullandıkları konusunda da eleştiriliyor. AB, 2018’de çıkardığı Genel Veri Koruma Yönetmeliği kişisel bilgileri kullanma öncesinde onay zorunluluğu getirdi. Amazon şirketi, bu kuralı çiğnediği için 2021’de Lüksemburg tarafından 746 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

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FACEBOOK İLE TWITTER DA HEDEFTE

Sosyal ağlar, özellikle Facebook ve Twitter, genellikle dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele etmemekle suçlanıyor. Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu, büyük çevrimiçi şirketleri dezenformasyonla bağlantılı riskleri azaltmaya ve küresel cirolarının yüzde altısına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmaya zorlayan bir Dijital Hizmetler Yasası’nı kabul ederek yürürlüğe koydu.