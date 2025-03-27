Gri boşanma olarak biliniyor: 50 yaş üstü çiftlerin boşanması yüzde 44,53 arttı

Uzun süreli evliliklerin ardından boşanmalarda ifade edilen 'gri boşanma' söylemi, Türkiye'de son yıllarda 50 yaş ve üzeri yetişkinlerin boşanma sayısındaki artışla dikkati çekti. 2001'de 50 yaş üstü boşanan kadın ve erkeklerin toplam sayısı 16 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 50-54 yaş grubunda boşanan 16 bin 387 erkek sayısı, 2001'de boşanan erkek ve kadın sayısının toplamından fazla oldu. Türkiye'de geçen yıl 50 yaş ve üzeri 55 bin 595 kadın ve erkek boşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen yıl 50-54 yaş grubunda 16 bin 387 erkek, 10 bin 670 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 34 erkek, 5 bin 134 kadın, 60-64 yaş grubunda 5 bin 40 erkek, 2 bin 653 kadın, 65-69 yaş grubunda 2 bin 702 erkek, 1163 kadın, 70-74 yaş grubunda 1244 erkek, 415 kadın, 75 yaş ve üzerinde 971 erkek, 182 kadın boşanması gerçekleşti.