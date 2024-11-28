Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Evine gelen tebligat şok etti: Hiç evlenmeyen adama boşanma davası

Evine gelen tebligat şok etti: Hiç evlenmeyen adama boşanma davası

15:2228/11/2024, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Hayatının şokunu yaşayan Arduç, kiminle boşanacağını bilmediğini söyledi.
Hayatının şokunu yaşayan Arduç, kiminle boşanacağını bilmediğini söyledi.

İzmir’de ikamet eden 32 yaşındaki Aytuğ Arduç’un evine “boşanma” tebligatı geldi. Daha önce hiç evlenmeyen Arduç, tebligat yüzünden kız arkadaşıyla da tartışma yaşadı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aytuğ Arduç, eşi benzeri olmayan bir olayla karşılaştı. Hiç evlenmemiş olan Arduç’a, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tebligat gönderildi. Tebligatta "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)" yazması hem şaşkınlığa hem de korkuya neden oldu.


“Kız arkadaşımla tartıştık”

Avukatından konunun “yazım yanlışı” olduğunu öğrenen Arduç, kız arkadaşıyla da bu yüzden tartışma yaşadı. Arduç, "
Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım.
" ifadelerini kullandı.


#İzmir
#Adıyaman
#Boşanma Davası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’lİYE ÖDEME LİSTESİ OLUŞTU: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…