Evine gelen tebligat şok etti: Hiç evlenmeyen adama boşanma davası

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aytuğ Arduç, eşi benzeri olmayan bir olayla karşılaştı. Hiç evlenmemiş olan Arduç’a, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tebligat gönderildi. Tebligatta "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)" yazması hem şaşkınlığa hem de korkuya neden oldu.
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