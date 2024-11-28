Evine gelen tebligat şok etti: Hiç evlenmeyen adama boşanma davası

Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım.