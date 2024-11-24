Dijital yüzükle evlilik teklifi

Teknolojik yenilikler, günlük alışkanlıklarımız ve hatta hayatımızdaki önemli anlarımızı dönüştürüyor. Giyilebilir teknolojilerde son dönemde öne çıkan akıllı yüzük, evlilik arifesindeki çiftlerin tercihi oldu. Yakın zamanda küresel çapta trend olması beklenen bu tüketici davranışı, özellikle Güney Kore’de çok popüler durumda.





ALYANS GİBİ KAYBETME RİSKİ YOK

Samsung Galaxy Ring’in Türkiye tanıtımında konuşan Samsung Electronics Türkiye Ekosistem Ürün Lideri Yasemin Yıldırım, Kore’deki evlilik tekliflerinin akıllı yüzükle yapılmaya başladığını söyledi. Eşlerin, alyans yerine dijital olanı tercih etmesinin önemli nedenlerinden birinin kolayca bulunma özelliği olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Ring’imi Bul özelliği ile çevrimdışı olduğunda dahi yüzüğün konumunu takip etmek de mümkün. Böylece alyans kaybetme riski ortadan kalkıyor. Çiftler için de 2 yüzük takmak yerine daha işlevsel olan tercih ediliyor” bilgisini verdi.





SAĞLIK VERİLERİNE YAKIN TAKİP

Ülkemizde de yakın zamanda yaygınlaşması beklenen akıllı yüzüklerden biri olan Galaxy Ring, yapay zeka ile donatılmış. 3 gram ağırlığa sahip olan; gümüş, siyah ve altın renginden oluşan ürün; uyku takibi ve analizi, kullanıcılara uyku alışkanlıklarını iyileştirme konusunda yardımcı oluyor. Galaxy Ring kullanıcıları her sabah, enerji skorunu kontrol edebiliyor ve bilgi mesajları alabiliyor. Sağlık ipuçları günlük motivasyon sağlayarak fitness hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.





SAMSUNG GALAXY RING SATIŞA ÇIKTI

Ağustos ayından itibaren belli ülkelerde 100 binden fala satılan Galaxy Ring, ülkemizde de vitrine çıktı. Cihaz özellikle sağlıkla ilgili verilerdeki iddiasıyla öne çıkıyor. Galaxy Ring; uyku skoru, horlama analizi, hareket ve uyku gecikmesi gibi kapsamlı uyku değerlendirmesi sunuyor. Gelişmiş uyku algoritması sayesinde, uyku düzenini analiz ederek uyku kalitesini artıracak kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Kullanıcının cilt sıcaklığındaki değişimleri ve adet döngüsünü de takip edebilmesini sağlıyor. Cihaz, Türkiye’de 12 bin 999 liradan satışa çıktı.











