Belediyenin parası İzmir dışına gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ve iştirakleri ile CHP’li ilçe belediyelerinin 2024 yılında pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları tartışma konusu oldu. İzmir’de pazarlık usulüyle gerçekleştirilen hizmet alımları, toplamda 881 milyon TL’yi aştı. Harcamaların büyük bir kısmının Ankara, İstanbul ve diğer illerdeki firmalara gitmesi, İzmir ekonomisini güçlendirme politikasıyla da çeliştiği belirtiliyor.





ASLAN PAYI BÜYÜKŞEHİR'İN

İzmir’de yapılan harcamalarda en yüksek meblağlı harcama, toplamda 643 milyon TL ile büyükşehir belediyesince yapılan projelere gitti. Bu harcamalar arasında Eşrefpaşa Hastanesi’nin yenileme projesi için Ankara firması olan MBD inşaat şirketine verilen 549 milyon TL gibi büyük bir pay bulunuyor. İzmir’de su ve kanalizasyon hizmetleri sunan İZSU ise, pazarlık usulüyle çeşitli iş makinesi kiralama, vidanjör hizmeti ve sondaj projelerine toplamda 132 milyon 650 bin TL harcadı. Hizmet alımları karşılığında, 63 milyon 769 bin TL Ankara, 25 milyon 109 bin TL Diyarbakır, 23 milyon 925 TL Eskişehir, 9 milyon 423 bin TL Konya, 7 milyon 218 bin TL Kocaeli ve 3 milyon 203 bin TL İstanbul firmalarına harcandı.

Pazarlık usulünün genellikle acil durumlarda tercih edilmesi gerekirken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin rutin projelerde bile bu yöntemi kullanması eleştirilerin hedefinde. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerin gerçekleştirdiği harcamalar, toplamda 62 milyon 732 bin TL gibi dikkat çekici boyutta. En büyük harcama, İzBeton’un iş makinası ve araç alımı için 42 milyon 562 bin TL'lik ödeme. İzDoğa ise İstanbul merkezli Ernst Danışmanlık'tan aldığı 8 milyon 500 bin TL'lik danışmanlık hizmetiyle ikinci sırada.





UŞAK DA VAR KONYA DA

Üçüncü sırada, İzmir'in ticaret ve fuar organizasyonlarını düzenleyen İzFaş'ın 7 milyon 950 bin TL'lik danışmanlık harcaması bulunuyor. İzEnerji, Uşak merkezli Asil Ortak Sağlık firmasına 1 milyon 614 bin TL ödeyerek, işyeri hekimi hizmeti aldı. İzUlaş ise, kışlık iş kıyafeti alımı için Konya'dan DDK İş Güvenlik firmasına 1 milyon 38 bin TL ödedi. İnovasyon departmanı ise Ankara merkezli Q Kare firmasına verdiği 598 bin TL'lik danışmanlık hizmeti ödemesiyle dikkat çekti. Son olarak, İzTarım, İstanbul merkezli Cici Süt A.Ş.'den 469 bin 600 TL'ye süt tozu alındı.





İlçeler de geri kalmadı

İzmir’de CHP’li ilçe belediyeleri de çeşitli harcama kalemleri altında toplamda 33 milyon 634 bin TL ihalesiz harcamaya imza attı. Bayraklı Belediyesi, İstanbul merkezli bir firma ile araç ve iş makinası kiralama için 9 milyon 384 bin TL'lik bir anlaşma yaptı. Bergama Belediyesi, İstanbul merkezli filo şirketine ise çöp kamyonu kiralama için 3 milyon 87 bin TL'lik bir sözleşme imzaladı. Bornova Belediyesi, Manisalı bir iş insanına da bordür taşı alımı için 2 milyon 53 bin TL'lik bir anlaşma gerçekleştirdi. Ayrıca, İstanbul merkezli bir iş insanına bina ve fidanlık tadilatı için 2 milyon 799 bin TL'lik bir sözleşme imzaladı. Toplam harcama 4 milyon 852 bin TL'ye ulaştı.



















