Türkiye'nin en büyük şantiyesinde yeni bir Adıyaman kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki yeni yerleşim alanlarında konut yapımı hızla devam ediyor.

"Yeniden Daha Güçlü Anadolu” sloganıyla inşa ve ihya çalışmaları kapsamında 26 Ekim’de Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e yükseldi. Yıl sonuna kadar 71 binden fazla konut ve iş yerinin daha teslim edilmesi planlanıyor. Böylece, 2024 yılı sonunda 199 bin 20’si konut, 2 bin 668’i iş yeri olmak üzere 201 binden fazla ev ve işyerinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

4 AYDA 81 BİN 780 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İHALESİ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2 Temmuz’da yeniden göreve gelmesinin ardından 4 aylık sürede 71 bin 681’i konut, 6 bin 873’ü iş yeri, 3 bin 226’sı köy evi olmak üzere toplam 81 bin 780 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Deprem bölgesindeki köylerde 4 bin 333, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 binden fazla işçi, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.

İNDERE’DE 7 BİN KONUT TAMAMLANDI

Depremde şehir merkeziyle birlikte ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’da da yeni yaşam alanları kuruluyor. Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi konut sayısı ve alan büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut, bölgede 16 bin 467 konut ve iş yeri yapacak. Konutlar, yatay mimariye uygun şekilde projelendirildi. İndere’de yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 7 binin üzerinde konut tamamlandı. Hak sahipleri belirlendi. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alacak.

ADIYAMAN’DA YILSONUNA KADAR 30 BİNDEN FAZLA KONUT/İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Bakan Murat Kurum da, geçtiğimiz günlerde Adıyaman genelinde bugüne kadar 17 bin 713 konut ve iş yeri teslim edildiğini açıklamıştı. Kurum yıl sonunda bu sayının 30 bini geçeceğini ifade ederken, 2025 yılı sonunda kentte 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yerinin teslim edileceğini duyurmuştu.

İLLERE GÖRE SON DURUM

Adana’da 3 bin 204 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 6 bin 680’e yükselecek. Adıyaman’da 17 bin 713 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 30 bin 33’e yükselecek. Diyarbakır’da 6 bin 424 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 391’e yükselecek. Elazığ’da 4 bin 74 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 11’e yükselecek. Gaziantep’te 20 bin 631 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 24 bin 191’e yükselecek. Hatay’da 26 bin 260 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227’ye yükselecek. Kahramanmaraş’ta 23 bin 899 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 39 bin 136’ya yükselecek. Kilis’te bin 929 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 2 bin 852’ye yükselecek. Malatya’da 17 bin 438 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 27 bin 343’e yükselecek. Osmaniye’de 5 bin 410 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 5 bin 632’ye yükselecek. Şanlıurfa’da 3 bin 583 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 7 bin 172’ye yükselecek.

2025 YILI SONUNDA İLLERE GÖRE KONUT/İŞ YERİ DAĞILIMI