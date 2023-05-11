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Hayat

“Gülendam’ın Renkleri” tabloya yansıdı

Binnur Feyizli Keskin’in küratörlüğünü gerçekleştirdiği resim sergisinden elde edilen gelirin yarısı ise deprem bölgesine gönderilecek.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde “Gülendamın Renkleri” sergisi.

Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde “Gülendamın Renkleri” sergisi.

Yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin ilk kişisel sergisi “Gülendamın Renkleri”ni Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde açtı. 2001 yılında kaleme aldığı kitabıyla aynı ismi taşıyan sergide ressam, bugüne kadar yazdıklarını resmettiği 45 tablosunu sanatseverlerle buluşturuyor. Binnur Feyizli Keskin’in küratörlüğünü gerçekleştirdiği resim sergisinden elde edilen gelirin yarısı ise deprem bölgesine gönderilecek. Sergi 27 Mayıs’a kadar Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Anadolu’nun hikayesi, İstanbul’un akşamları

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Şahin “Gün geldi Gülendamın Renkleri’nde kelimelere, sözcüklere, cümlelere değen yüreğimiz bu sefer renklere, desenlere, gün batımlarına, akşam alacalarının hüznüne, çiçeklerin coşkun tonlarına, İstanbul’un kadim siluetindeki, o eskimeyen ve eskimeyecek olan hikâyeleri resmetmeye başladı. Yazı yolculuğumuza renklerin, fırçanın, yolculuğu ile devam ederek yine Anadolu topraklarının kadim hikâyesiyle İstanbul’un büyülü akşamlarını, Mimar Sinan’ın ölümsüz eserlerini, Ayasofya’yı resmederek Gülendam’ın Renkleri ’ne taşımaya gayret ettik” dedi.



#Sergi
#Selvigül Kandoğmuş Şahin
#Fatih Kültür Sanat Merkezi
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