Hayat Gündelik hayatta Onun izini bulmak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Gündelik hayatta O’nun izini bulmak

Akıcı bir dil ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınan Nebevi Duruş kitabı okuru yormadan sünnet ikliminde hikmetli bir seyahate çıkarıyor ve bu seyahat modern zamandan asrı saadete derin bir hasretin muktezası olan salat ve selam ile yeniden başlamak üzere nihayete eriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gündelik hayatta O’nun izini bulmak
Nebevi Duruş, Ramazan Kayan, Sahra Yayınları, Nisan 2021, 199 sayfa

Biz öyle bilir ve inanırız ki iki cihanda saadete ermenin yolu İslam’ı yaşamaktan geçer. İslam’ı yaşamanın anahtarı ise kerim kitabımız Kur’an’ın kutlu anlamında mündemiçtir. O kutlu anlamı bizzat yaşayarak hayata taşımanın adı sünnettir.

Yayın dünyasında Bismillah diyen Sahra yayınlarının ilk kitabı olan Ramazan Kayan’ın Nebevi Duruş (Sahra yay., 2021, 199 s.) isimli eseri de Rahmet Elçisi (s.a.v.)’ni doğru anlama ve anlatma gayretinin bir hasılası olarak raflardaki yerini aldı. Kitabın önsözüne, kitabın yazılış hikâyesini anlatarak başlayan yazar kitabın felsefesini özetlercesine şu cümleleri kuruyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in rüyamıza girmesi elbette güzel bir lütuf… Ancak ondan da güzeli elbette nedir biliyor musun? O’nun hayatımıza girmesidir. (…) Altını çizmemiz gereken şudur: Özel hayatını, düşünce dünyasını, kültürel havzasını ve devlet politikasını nebevi kriterler üzerine tesis etmeyen kim olursa olsun Hz. Muhammed’e (s.a.v.) uzak düşmüştür.” Yazarın eserine “Nebevî Duruş” ismini vermesinin kitabı benzerleri arasında bir hayli özgün bir yerde durmasını sağladığı rahatlıkla söylenebilir. Ramazan Kayan kitabı ile okuru gül kokulu bir yolculuğa çıkarıyor. Okur bu yolculukta 19 durakta nebevî duruşun izlerini buluyor. Yazar kendine has üslubu ile tasavvurdan ahlaka, davetten kulluğa, siyasetten aileye, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) nebevî duruşunun izlerini sürerek okura sünnet ışığında bir hayatın kapılarını aralamaya gayret gösteriyor. Ramazan Kayan’ın teoriyi pratize etme başarısı cümle kurma ve kelime işçiliğindeki ustalığı diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabında da gözden kaçmıyor. Akıcı bir dil ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınan Nebevi Duruş kitabı okuru yormadan sünnet ikliminde hikmetli bir seyahate çıkarıyor ve bu seyahat modern zamandan asrı saadete derin bir hasretin muktezası olan salat ve selam ile yeniden başlamak üzere nihayete eriyor. (BÜLENT ACUN)

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