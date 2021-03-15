Güzel bir şaka

İtalyan’ın yaşayan en önemli yazarlarından biri olan Domenico Starnone’nin Şaka isimli romanı Sahi Kitap etiketiyle okurla buluştu. Şaka, Daniele Mallarico isimli ünlü bir çizerin yaşamına dair bir roman. Başarılı olduğu yılları geride bıraktığını, artık istediği gibi şeyler çizemediğini düşünen Daniele, torununa bakmak için yıllar sonra Napoli’ye dönmek zorunda kalır. Üstelik elinde teslim tarihi yaklaşan önemli bir iş vardır. Kızının evine girdiği andan itibaren ise hem kendi ebeveynliğini hem de dedeliğini sorgulamaya başlar. Küçük Mario ise her çocuk gibi açık sözlü, şakacı tavırlarıyla daha önce samimileşemediği dedesiyle bir bağ kurmaya çalışır. Bu bağ kurulurken kimi zaman Daniele’nin çocuklaştığını, Mario’nun ise bir yetişkin gibi tavır aldığını da gözlemlemek mümkün. Yazar bizi, yaşı 70’ini geçmiş ama yaptığı işte başarılı olmak isteyen ve dedelik, babalık rolüne yabancılaşmış bir adamla karşılaştırırken birbirinden farklı sorular da sordurtuyor: Yaşlılık nedir? Yaşamın her devrinde ayrı bir mutluluk görülebilir mi? İnsanın köklerinden kaçması kadar köklerine dönmesi de mümkün müdür?

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