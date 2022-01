Güzel olanı büyümeden yazabilmek

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Sizce çocuklar için yazmanın en güzel ve zor yanları neler?

Belki üzerine saatlerce konuşabileceğim bir konu bu. Yazarken, çocuğa görelik devreye giriyor ve ilk zorluğu kendine koyduğun çatıyla yaşıyorsun. O çatıyı amacından saptırmadan iyi bir noktaya taşımak gerekiyor. Çocuklar hayata sıfır noktasından bakıyor ve bir yetişkinin o noktaya dönebilmesi için sıkı çalışması şart. Elimizde koca bir mercekle dolaşıyor, iz arıyoruz. Gerçeklerin peşindeyiz. Oysa çocuk edebiyatı sizi farklı bir şekilde yakalıyor. Devreye düş giriyor. Düşünsenize, çocukların her gün yaşadığı sıradanlıkları öyle bir unutmuşuz ki hatırlamak için çabalamak gerekiyor. Büyüdüm ve yarım kaldı çocukluk diyorum. İşte o yarım kalanlar için yazıyorum. Güzel olanı bu. Yazabilmek; büyümeden. Bir kurguya çocuğu çekip, o yolculukta ona eşlik edebiliyorsan dünyanın en güzel dönüşlerinden birini de alıyorsun demektir.

Çocukken bir balinanın karnında yaşamak istediğinizi, en kıymet verdiğiniz oyuncağın bir tavşan olduğunu biliyoruz. Kitaplarınızda da benzer hikâyeler var. Hasan Ali Toptaş’tan ödünç alarak soracak olursak çocukluğunun elinden tutmuş bir yazar mısınız?

Bence o el beni hiç bırakmadı. Hayatımın önemli bir parçası olarak benimle yolculuğuna devam ediyor. Çocukluk dediğiniz gerçekten bir yere gitmiyor. Konuştuğum her çocukta, gittiğim her okulda kendimden izler arıyorum. Çocukluğumun bende bıraktığı eksik noktaları doldurmaya çalışıyorum. Yetişkinliğin bana kattığı en güzel şey, küçükken yaşadığım ve konuşmaktan çekindiğim her şeyi kabul edebilme fırsatı sunması. Mesela, çocukken konuşurken kızardığınızda kendinizi toplum karşısında rezil olmuş hissedersiniz. Oysa bu sadece heyecanlandığınızı gösterir. Sizi heyecanlandıran bir şeyle karşılaşmak, mühim. Yetişkinlikte unutuluyor böyle heyecanlar.

Yeni kitabınız Başarısızlar Kulübü’nde gerçek başarı üzerinde duruyor; çocukların karşılaştıkları yalnızlık, dışlanma gibi sorunlara ve bununla mücadele etme yöntemlerine değiniyorsunuz. Başarısız hisseden/hissettirilen, kendini sürekli sorgulayan çocuklara neler söylemek istersiniz?

Bu hayatın gerçeği. Ne kadar bu yarıştan uzak kalmaya çalışsak da bir yerde karşımıza çıkabiliyor. Şunu hatırlamak kıymetli, bunu yaşayan tek kişi değiliz. Başkaları da bir yerlerde kendilerini farklı konularda başarısız hissediyor. Asıl olan devam edebilmek, pes etmemek. Başarı yarışında geride kalabilirsiniz. Acele etmeyin, yol sizi gideceğiz yere ulaştıracak. Hepimiz hayatta ne yazık ki başarı odaklıyız. Ama başarısızlık da bu hayatın önemli bir parçası. İkisini eşit bir şekilde ele alabilmeli. Evet, başarısız oldum. Defalarca da olabilirim. Ama pes etmeden devam edersem belki kendim için bir şeyleri değiştirebilirim. Düşünce şeklimizi değiştirerek başlayabiliriz. Yoksa başka türlü başarısız hissettiğimiz ilk an devam etme cesaretini gösteremiyoruz. Kendimize küsüyoruz.

Sizin severek okuduğunuz çocuk kitapları neler?

Yeni çıkan kitapları yakından takip ediyorum. 2021 yılında yayımlanan kitaplardan, Ağlamak Yağmur Gibidir, Kalbimin Sesi, Sevgili Dünya, Gerçek, Limon Kütüphanesi, Ailemde Kahraman Yok, Cam Kavanozlar, Lala’nın Kelimeleri ve Manto’yu sayabilirim. Ayrıca, yakın zamanda Türkçeye kazandırılan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ı saymazsak olmaz.