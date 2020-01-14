Hac kayıtları başladı

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını il müftülüklerine ve acentelere yapabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. ac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak.