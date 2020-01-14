Hayat Hac kayıtları başladı
AKTÜEL

Hac kayıtları başladı

Kutsal topraklara gidecek hacı adayları için kesin kayıtlar dün başladı. 24 Ocak’a kadar devam edecek kayıtlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüzde 60, acentelerin ise yüzde 40 kotası bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabe
Kabe

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını il müftülüklerine ve acentelere yapabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. ac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak.

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