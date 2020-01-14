Hac kayıtları başladı

Ekonomi

Kuzey Kıbrıs'a ihracat TİM'i

TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı. Böylece, KKTC'li firmaların finansmana erişim, e-ticaret ve yeni pazarlara giriş gibi alanlarda yaşadığı sorunlara ortaklaşa çözüm bulunacak. Bu girişimin tabela bir ofis olmadığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-ihracat ve girişimcilik gibi birçok konuda 83 yıllık ihracat tecrübemizi Kuzey Kıbrıs'a taşıyacağız" dedi.