Hacer filminin çekimleri bitti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı “Hacer” filmi, babasını hiç tanımadan büyüyen bir kadının hikâyesini sinemaseverlerle buluşturacak. Çekimleri Karabük Merkez ile Yenice’deki Gökbel Köyü, Çukurca Köyü ve Safranbolu’da gerçekleştirilen filmin ekibi, doğa içinde kurulan set ortamında hem zorlu hem keyifli vakit geçirdi. Yapım, Hacer’in 3 yaşındaki oğluyla başından geçenleri, mülteci bir çoban ve köyün muhtarıyla karşılaşmasını çarpıcı bir senaryoyla aktarıyor.

Hz. Hacer’in kadim hikâyesinin modern bir yorumunu yansıtan, Yeşim Tonbaz’ın ilk uzun metraj filmi “Hacer”in ekibinde Betül Demir, Sıddıka Açıkbaş, Serpil Tunç ve Abdulhamit Güler yer alıyor. Münibe Millet, Alperen Efe Esmer, Muttalip Müjdeci, Sennur Nogaylar, Serkan Altıntaş, Barçın Çalış ve Burak Alagöz’ün rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Kürşat Üresin üstleniyor. Karabük Belediyesinin desteğiyle çekilen filmin hikâyesi şöyle: Babasını hiç tanımadan büyüyen Hacer, 2,5 yaşındaki oğlu ile babasından kalan toprakları satmak için köyüne gider. Arazinin satış işlemleri uzadığı için köyde beklediğinden fazla vakit geçirmek zorunda kalır. Köyde bulunduğu süre içerisinde babası ile ilgili bilmediği gerçekleri de öğrenen Hacer, toprakla arasındaki mesafeyi kapatırken kendisine olan mesafesini de keşfedecektir.