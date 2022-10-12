Hayat Hacı Bayram Veli Müzesi açıldı
KÜLTÜR SANAT

Hacı Bayram Veli Müzesi açıldı

Hacı Bayram Veli'nin Solfasol'da doğduğu ev müze haline getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacı Bayram Veli Müzesi açıldı
​Hacı Bayram Veli Müzesi açıldı​

Ankara’nın manevi mimarlarından Hacı Bayram Veli’nin Solfasol’da doğduğu evi orijinaline sadık kalınarak müze haline getirildi. Kerpiçten yeniden inşa edilen müze Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yaptığı işbirliğiyle yapıldı. Hacı Bayram Veli Müzesi’nin açılışına katılan Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ankara Etnografya Müzemizin envanterinde bulunan ve aralarında Hacı Bayram Veli’nin zati eşyalarının da yer aldığı 21 eseri, konservasyonlarını da tamamlayarak geçici olarak sergilenmek üzere Özel Hacı Bayram Veli Müzesi’ne teslim ettik” dedi. Müze, her gün sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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