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Hayat

Hadid kardeşlerden Filistin’e 1 milyon dolar

04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:28 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hadid kardeşler.
Hadid kardeşler.

Filistin asıllı Gigi ve Bella Hadid kardeşler Filistin’e bağış yaptı. ABD'de doğup büyüyen Hadidler, Filistin'deki insani yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bağışın Gazze'deki dört farklı insani yardım kuruluşuna eşit olarak dağıtılacağı bildirildi. Filistin duyarlılıklarıyla bilinen kardeşlerden Bella, geçtiğimiz haftalarda 77. Cannes Film Festivali'ne kefiyeden yapılma elbisesiyle katılmış, abla Alana da Filistinlilerin sesi olmak için film şirketi kurmuştu. Filistin bayrağını temsilen şirkete “Watermelon (Karpuz) Pictures” adı verilmişti.



#Filistin
#Gigi Hadid
#Bella Hadid
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