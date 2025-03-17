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‘Hafıza İzmir’le kültürel miras kayıt altında

‘Hafıza İzmir’le kültürel miras kayıt altında

04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mehmet Yavuz
Mehmet Yavuz

İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını yürüten İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), hazırladığı kitap, dijital arşiv ve kentin 8 bin 500 yıllık tarihine üç boyutlu zaman yolculuğuna çıkaran web tabanlı projesini "Hafıza İzmir" markası altında bir araya getirdi. İzmir'in kültürel mirasını dijital arşiv, yayın ve yenilikçi projelerle görünür kılmak için hazırlanan "Hafıza İzmir" platformunun, kent ekonomisinin gelişimine katkı sunması amaçlanıyor. Projede, "Kültür Yayınları", "İzmir Zaman Makinesi" ve "Kent Kimliği Dijital Arşivi" bulunuyor. "Hafıza İzmir"in üç temel ayağından biri olan İzmir Zaman Makinesi, kentin 8 bin 500 yıllık tarihini dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıyor.

ŞEHRİ TANITMAK İÇİN YOLA ÇIKILDI

İzmir’e gelen yatırımcılara şehri daha iyi tanıtmak için bir kitap hediye etme fikrinden yola çıktıklarını belirten İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, "İzmir'in Kültür Varlıkları", "İzmir'in Kültür İnsanları" ve "İzmir'in Tarihi" olmak üzere üç başlık altında kamusal kültür yayıncılığı yaptıklarını söyledi. Yavuz, "Hafıza İzmir, ajansın 5 yılı aşkın süredir kültür alanında yürütülen çalışmalarının sentezi olarak ortaya çıktı. Kamuoyundan aldığımız olumlu geri dönüşlerle yayıncılık faaliyetlerimizi genişlettik. Kültürel miras ile kalkınma arasında güçlü bir bağ olduğunu keşfettik" dedi.



#Aktüel
#Kültür
#Tarih

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