‘Hafıza İzmir’le kültürel miras kayıt altında

İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını yürüten İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), hazırladığı kitap, dijital arşiv ve kentin 8 bin 500 yıllık tarihine üç boyutlu zaman yolculuğuna çıkaran web tabanlı projesini "Hafıza İzmir" markası altında bir araya getirdi. İzmir'in kültürel mirasını dijital arşiv, yayın ve yenilikçi projelerle görünür kılmak için hazırlanan "Hafıza İzmir" platformunun, kent ekonomisinin gelişimine katkı sunması amaçlanıyor. Projede, "Kültür Yayınları", "İzmir Zaman Makinesi" ve "Kent Kimliği Dijital Arşivi" bulunuyor. "Hafıza İzmir"in üç temel ayağından biri olan İzmir Zaman Makinesi, kentin 8 bin 500 yıllık tarihini dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıyor.