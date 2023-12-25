Hak ihlalleri ‘4 Saat Ara’da

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen sergide 12 sanatçının enstalasyon, video art, heykel, resim ve fotoğraflarından oluşan 30 eseri yer aldı. Uluslararası sanatçıların da katılımıyla gerçekleştirilen sergide Ahmed Raid Türkmen, Fatih Balcı, Fuat Kozluklu, Gözde Atlas, Haydar Şendur Cankutan, Hülya Yazıcı, İbrahim Al Hassaun, Muhammet Bakır, Muhsin Bilyap, Mustafa Şanlı, Nilay Kan Büyükişliyen ve Zahit Büyükişliyen’in eserleri sergileniyor. Açılışında Türk ve Filistinli şairlerin şiirlerinin de okunduğu sergi, 15 Ocak’a kadar gezilebilecek.