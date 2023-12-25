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Hayat

Hak ihlalleri ‘4 Saat Ara’da

Savaşlarda yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya gelerek hazırladıkları karma sergi “4 Saat Ara” sanatseverlerle buluştu.

04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:54 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen sergide 12 sanatçının enstalasyon, video art, heykel, resim ve fotoğraflarından oluşan 30 eseri yer aldı. Uluslararası sanatçıların da katılımıyla gerçekleştirilen sergide Ahmed Raid Türkmen, Fatih Balcı, Fuat Kozluklu, Gözde Atlas, Haydar Şendur Cankutan, Hülya Yazıcı, İbrahim Al Hassaun, Muhammet Bakır, Muhsin Bilyap, Mustafa Şanlı, Nilay Kan Büyükişliyen ve Zahit Büyükişliyen’in eserleri sergileniyor. Açılışında Türk ve Filistinli şairlerin şiirlerinin de okunduğu sergi, 15 Ocak’a kadar gezilebilecek.



#aktüel
#kültür
#sanat
#sergi
2 saat önce
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