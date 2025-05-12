Halep Çarşısı’na ziyaretçi akını

Fuarın en dikkat çekici alanlarından biri haline gelen ve Suriye’nin zengin edebi ve kültürel mirasının tanıtıldığı bu özel bölümde, Halep’in tarihi Halabouni Caddesi’nden gelen yaklaşık 15 kütüphane ve yayınevi yer alıyor. Suriye’nin kültürel geçmişini yansıtan el yazmaları, kaligrafi örnekleri ve geleneksel sanat eserlerinin de sergilendiği Halep Çarşısı’nda ziyaretçiler, Arap edebiyatının klasiklerinden çağdaş eserlerine kadar geniş bir yelpazede kitapları inceleme fırsatı ve Halep’in geleneksel lezzetlerini tatma imkânı buluyor.