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Hayat Halil Sezainin skandal görüntülerinin ardından konseri iptal edildi
AKTÜEL

Halil Sezai yaşlı adamı dövdü: Konseri iptal edildi

Halil Sezai'nin skandal görüntülerinin ardından konseri iptal edildi

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler gün boyu ülkenin gündeminden düşmedi. Görüntüler, ortaya çıktığı andan beri toplumun çeşitli kesimlerinden tepki görüyor. Söz konusu olayın duyulduğu an Halil Sezai'nin Kocaeli'de yapması beklenen konserin iptal edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Skandal görüntüler gün boyu gündemden düşmedi.
Skandal görüntüler gün boyu gündemden düşmedi.

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darp ettiği için karakolluk oldu.

Skandal görüntüler ülke gündemine oturdu

Şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ülke gündemine oturdu. Halktan büyük tepki çeken görüntü sosyal medyada gün boyu konuşuldu.

Halil Sezai'den yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti
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Halil Sezai'den yaşlı adama dayak açıklaması: Bana küfür etti

Tuzla'da yaşlı adama saldıran Halil Sezai ifadeye çağırdı
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Tuzla'da yaşlı adama saldıran Halil Sezai ifadeye çağırdı
  • Söz konusu olay duyulur duyulmaz Halil Sezai'nin Kocaeli'de yapması beklenen konserin iptal edildiği öğrenildi.

Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
OYNAT 01:04
Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
Ünlü şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da yaşadığı bir tartışmada yaşlı bir adamı darp etmişti. Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam basın mensuplarına konuştu. Behkam, “Dün sabah saat sekiz otuzda buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum' ifadelerini kullandı.
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Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi
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Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi

Yasak olmasına rağmen vatandaşların hayatını hiçe sayarak trafikte drift yapanların son durağı Trabzon oldu. Beşikdüzü ilçesinde, drift yapan otomobil sürücüsü ile yanında silahla havaya ateş eden kişi, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Tepkiler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücü yakaladı. Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?

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Norveçli gazeteci 'Türkiye kariyeri bitti' dedi Ağaoğlu kafaları karıştırdı
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Norveçli gazeteci 'Türkiye kariyeri bitti' dedi Ağaoğlu kafaları karıştırdı

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