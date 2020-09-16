Halil Sezai yaşlı adamı dövdü: Konseri iptal edildi
Halil Sezai'nin skandal görüntülerinin ardından konseri iptal edildi
Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler gün boyu ülkenin gündeminden düşmedi. Görüntüler, ortaya çıktığı andan beri toplumun çeşitli kesimlerinden tepki görüyor. Söz konusu olayın duyulduğu an Halil Sezai'nin Kocaeli'de yapması beklenen konserin iptal edildiği öğrenildi.
Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darp ettiği için karakolluk oldu.
Skandal görüntüler ülke gündemine oturdu
Şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ülke gündemine oturdu. Halktan büyük tepki çeken görüntü sosyal medyada gün boyu konuşuldu.
Söz konusu olay duyulur duyulmaz Halil Sezai'nin Kocaeli'de yapması beklenen konserin iptal edildiği öğrenildi.