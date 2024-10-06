Hanzala çizgileri kitaplaştı: Gençler böyle tanıyacak

Hanzala çiziminin arkasındaki Filistin hikayesini anlatmak için yola çıktıklarını söyleyen Samed Karagöz, şunları kaydetti: "Biz her ne kadar Filistin'i takip etmeye ya da bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışsak da geçmişte yaşanan bazı olaylardan bihaberiz. Bugün bütün protestolarda Hanzala figürünü görebiliyoruz. Duvarlarda grafiti olarak görebiliyoruz. Rozetlerde görebiliyoruz. Bu anonimleşmenin arkasında bir sanatçının, Naci el-Ali gibi bir figürün olduğunu öğrenmek insanların Filistin'e dair algılarında değişikliğe neden olduğunu gördüm. Özellikle gençlerde merakın oluştuğunu gördüm. Bu kitabın da bu merakı, gençlerin özellikle bu isteklerini gidermek için oluştu." Karagöz, Naci el-Ali'nin 10 yaşında mülteci kampında yaşadığı süreçten vefatının son gününe kadar çizimleriyle Filistin'in sesi olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Peren Birsaygılı Mut ise Filistin'de yaşanan soykırımın 7 Ekim 2023'te başlamadığının altını çizdi. Filistin davasına destek olmak için çalışma alanının Filistin direniş edebiyatı olduğunu vurgulayan Peren Birsaygılı Mut ise "Filistin'de 100 senedir devam eden yazım faaliyeti var. Filistin'deki bu direnişin öncülüğünü yapan yazarlar ve şairler var. Çok büyük role sahipler. Bir şairden bir şiiri bir evladımıza öğretebilirsek Filistin davasına destek olabiliriz. Naci el-Ali şehit edilene kadar 40 bin çizime sahip. Bugün yaklaşık 230 karikatürü albümde topladık. Kıymetli oğlu Halit el-Ali'nin yardımıyla yaptık. Biz onun çizimlerini ne kadar fazla insana ulaştırabilirsek biz o zaman bir şeyler yaptık diyebiliriz." dedi. Mut, Hanzala'yı anlamak için Filistinli olmaya ve Arapça bilmeye gerek olmadığını, sadece Naci el-Ali'nin çizimlerine bakarak Filistin'de 100 yıldır neler yaşandığını, özellikle gençlerin Hanzala'yı ne kadar iyi tanırsa Filistin halkının davasını da o kadar iyi tanıyacaklarını sözlerine ekledi.