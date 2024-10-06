Amacımız zulmü “fırçalamak”

Zulme dikkat çekmenin, ‘dur’ demenin pek çok yolu var. Özellikle son bir yıldır süren terör devleti İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları kınamak ve durdurmak için çok farklı yollar, yöntemler denendi. Yürüyüşler düzenlendi, protestolar yapıldı, boykot listeleri elden ele ulaştırıldı. Bir yıllık direnişin ve protestoların bir çoğu da sanat aracılığıylaydı. 7 Ekim saldırılarının birinci yılını geride bırakırken pek çok isim, sanatçılar, aktivistler, sivil halk bu işgale dur demek ve ‘zulmü fırçalamak’ adına Ayasofya Camii önünde buluşuyor. İlk dayanışma etkinliğini geçtiğimiz yıl 9 Haziran 2023 tarihinde düzenleyen “Yeni Dinamizm” ekibi bugün bir kez daha ‘zulmü fırçalamak’ için toplanıyor. “Zulmü Fırçala”, ressam İlhami Atalay’ın asistanlarından, Uluslararası İnsana Dokunuş Derneği Başkanı Canan Doğru’nun yazmış olduğu bir proje. Proje sanat danışmanlığını da İlhami Atalay üstleniyor. Proje koordinatörü Sara Çilesiz, proje sanat sorumlusu Kadriye Gedik, Zeynep Meryem Han, proje medya sorumlusu Gözde Çimen, Duygu Tatlısu, proje geliştirme ekibi Elif Tarakçı, Sevkan Hamurcu, Gülten Demir.





Biz değil sanat konuşacak

“Zulmü Fırçala” projesi, sanatçıların en iyi bildikleri şekilde sanatlarıyla siyonist İsrail’in Filistin’de yapmış olduğu katliam, soykırım ve zulüme dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkmış. Etkinlikte sanatçılar, resmi ve sivil toplum paydaşları ile bir araya gelerek, proje için özel olarak tasarlanan önlükler (önü kefiye arkası elinde fırça tutmuş Hanzala motifli) giyerek fırçalarını zulmü anlatmak için kullanıyor. “Zulmü Fırçala” hem sanatçıların hem de sivil vatandaşların aynı anda Filistin konulu eserler ortaya çıkardığı, bir anlamda ‘kişilerin sustuğu, eserlerin konuştuğu’ sessiz bir eylem. Bu sessiz eylem için davetliler arasında İlhami Atalay, Cemal Toy, suluboya ustalarından Zafer Örs, Levent Erkök, ressam Amine Sultan Tan, Ebru ustası Hikmet Barutçugil ve daha birçok sanatçı yer alıyor.





Filistin’e ses olan eserler sergilenecek

Usta sanatçıların canlı performanslar gerçekleştirdiği, çocukların ve ressamların resimler yaptığı, taş boyayanların, ebru sanatı ustalarının, tezhip ustalarının ve birçok sanat dalının sanatını icra ettiği bir etkinlik olacak. Ayrıca bu kez etkinlikte “Zulmü Fırçala” projesinin bir önceki Ayasofya etkinliğinde tamamlanan eserler de sergilenecek. Etkinliğe sanatçılar kendi malzemeleriyle katılabilirler. Ekip de etkinlik alanında şövale, masa ve sandalyeleri hazır bulunduracak. Ayrıca bu projede paydaşlar arasında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Vefa Gençlik Merkezi, Fatih, Bağcılar, Esenler, Sultangazi Belediyesi ve Kızılay da kendi bünyelerinde Filistin ile ilgili gerçekleştirdiği sanat etkinliklerini alana taşıyacak.





Kararlı duruş özgürlüğe kavuşturacaktır

Filistin davasını dert edinen ve gönül veren tüm insanları Ayasofya önünde onlarla birlikte olmaya davet ettiklerini söyleyen proje koordinatörü Sara Çilesiz, “7 Ekim 2023’den bugüne, siyonist İsrail’in zulmünün katlanarak, aralıksız devam ettiği, zalimin hiçbir canlı varlığa acımadığı, yapılan bu soykırımı kınamak, fırçalarımızla, sanatımızla protesto etmek için Ayasofya Meydanı’na tüm insanları ve sanatçıları bekliyoruz. Filistin davasına gönül vermiş ve bu acıyı yüreklerinde hisseden, duruş sergileyen tüm insanlar, zulüm sona erene kadar ‘Zulmü Fırçala’ etkinliğine Türkiye’nin her yerinde devam ettirecektir. İnşallah, tüm dünyadaki insanların Filistin davasına bu kararlı duruş, direniş ve katkılarıyla Filistin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacaktır” ifadelerini kullanıyor.



