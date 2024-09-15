Her şehrin simit lezzeti ayrı

Atıştırmalık yiyecek-lerimizin en eskisi, en önemlisi olarak zengin ve fakir herkesin sofrasını süslüyor ve damakları şenlendiriyor. Şehirden şehire lezzeti ve yapımı değişse de sokak lezzetlerinin başını çekmeye devam ediyor.

Çay ile birlikte bir şölene dönüşen simitin Gaziantep bölgesinde kebabı da yapılıyor. İzmir'de adı gevrek olsa da susamlara verilen genel bir isimlendirme olarak yer alıyor. Ancak susamsız çeşidine de Rize simidi olarak rastlamak mümkün.

Eski kaynaklara göre İstanbul’da simidin 1525’ten beri tüketildiğini göz önüne aldığımızda 5 asrı geçen bir tarihçesiye sahip olduğunu görüyoruz. Evliya Çelebi 1630’lu yıllarda İstanbul’da simit satan 70 işletmenin olduğunu yazar.

Manisa simidi nohut mayası ile yapılırken, Ankara simidi ise yoğun pekmezli, koyu renkli ve inceciktir. Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran özelliği incir pekmezi ile hazırlanıyor olmasıdır. Antakya simidi ise tuzsuz hazırlanır. Kastamonu simidine de Rize simidi gibi susam katılmaz. Bu sebeple kel simit olarak da adlandırılır. Samsun simidinde de armut, üzüm, dut ya da elma pekmezi tercih ediliyor.