Türk Dünyası için ortak havuz açtık

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk, Türkçenin bugünkü bilgilerimize göre yaklaşık bin 300 yıldır bir yazı diline sahip olduğunu ancak ana neden olarak Türklerin yaşadığı konar-göçer bozkır hayatının getirdiği siyasi koşullar dolayısıyla bütün Türklerin her çağda kullandığı bir ortak alfabeleri olmadığının altını çiziyor. Türk, “Bir kısmı oldukça dar çevrelerde kullanılmış olmakla birlikte Türk dili pek çok alfabe ile yazıldı, bunlardan Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri nispeten daha geniş alanlarda yaygın ve uzun süre kullanılan yazı sistemleridir. Bir ulusun ortak bir yazı sistemi kullanması, ortak bir konuşma ve yazı dili olduğu anlamına gelmez ama o ulusa mensup bireylerin o dilin bütün lehçelerinde yazılan metinleri kolayca okuyabilmesini ve lehçelerin birbirinden uzaklaşmamasını, dolayısıyla birbirlerini anlama kolaylığını sağlar, bu durum zamanla lehçelerin birbirine yakınlaşmasının, birbirinden beslenmesinin, belki de zaman içinde ortak bir yazı dilinde buluşmasının yolunu açar. Bu konudaki öncü çalışmalar, Kırımlı İsmail Gaspıralı’ya aittir. Gaspıralı, yirminci yüzyılın başında temeli Türkiye Türkçesi olmak üzere ortak bir yazı dili oluşturmak için büyük çaba göstermiş ve önemli ölçüde de başarılı olmuştu” diyor. “İyi bir alfabede üç temel özellik aranır” diyen Türk, “Birincisi; dilin seslerini mümkün olan en üst düzeyde karşılanması, ikincisi; öğrenme zorluğuna neden olmamak için harf kalabalığı olmaması, üçüncüsü ise; bir sesin bir işaretle (harfle) gösterilmesi. Türk yazı dili tarihinde en geniş alanda ve en uzun süre kullanılan yazı düzeneği, Türkçenin yazımında yetersiz olduğu konuyu az çok bilen hemen herkesçe kabul edilen Arap alfabesidir. Bu yetersizliğin nedeni, Türkçenin bol ünlülü bir dil olması ancak Arap alfabesinin ünlü açısından yoksul, ünsüz açısından zengin olmasıdır. Uzun süre kullanılan bu alfabe ile ilgili tereddütler Osmanlı aydınları arasında on dokuzuncu yüzyıl ortalarında görülmeye başlandı, hemen hemen aynı zamanda benzer rahatsızlıklar Azerbaycan aydınlarınca da dillendirildi ve konu, uzun süre tartışıldı” sözleriyle anlatıyor.

1926 yılında Bakü’de toplanan 1. Türkoloji Kurultayı’nın ana konususun alfabe olduğunu ve bu kurultayda Sovyetler Birliği sınırları içinde yaşayan Türklerin Latin alfabesi esaslı alfabeler benimsemesi kararı alındığını söyleyen Türk, “Bu karar sonrasında adı geçen ülkede yaşayan bütün Türk boyları kendi lehçelerine göre Latin esaslı alfabeler oluşturdular ve bu alfabeler 1938 yılına kadar kullanıldı, yaklaşık on yıl kullanılan bu alfabe, bu tarihten sonra yerini en küçük ağız farklılıkları bile dikkate alınarak oluşturulan Kiril alfabesi esaslı alfabelere bıraktı ve her Türk halkına Kiril esaslı farklı alfabe uygulandı. Kiril alfabesi böylece esas ilkesi, böl, parçala, yönet olan Rus emperyalizminin bir aracı durumuna getirilmiş oldu. Bu alfabe konusu o çağın Sovyet yöneticileri için o denli önemliydi ki Bakü Türkoloji Kurultayı’na katılan aydın ve bilginlerin hemen hiçbiri sağ bırakılmamış, hiçbiri 1939’u görememişti. Stalin Sovyet sistemi, ortak bir yazı dili oluşturma hayali güden Türklerden korkunç bir intikam almış, hafıza bütünüyle yok edilmeye çalışılmıştı” diye anlatıyor. Türk sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Bakü Türkoloji Kurultayına Türkiye de temsilciler göndermiş ve orada konuşulanları, Türk aydın ve bilginlerinin konuyla ilgili düşüncelerini, alınan kararları öğrenmişti. Sovyetler Birliği’nde yaşayan bütün Türk halkları Latin esaslı alfabeleri benimsedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti de alfabe değişikliği yapma kararını verip bugünkü alfabemizi oluşturdu ve kullanmaya başladı. Bu hamle, Sovyetler Birliği içinde yaşayan Türklerle Türkiye’nin yazı birliğinin sürmesini sağlamıştı. Türkiye’nin ciddi çalışmalar sonunda oluşturduğu ve ‘Yeni Türk Alfabesi’ olarak adlandırdığı alfabe, yukarıda belirtilen üç temel niteliğe sahip bir yazı sistemi oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığa kavuşması üzerine 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı’nın ikincisi olarak niteleyebileceğimiz bir toplantı, Çağdaş Türk Alfabeleri adıyla 19-20 Kasım 1991’de İstanbul’da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlendi ve bu toplantıya pek çok Türk ülkesinden aydınlar ve bilginler katılıp 34 harfli Ortak Türk Alfabesini belirlediler. Bu alfabe şu harflerden oluşmuştu: a b c ç d e ä f g ğ h x ı i j k q l m n ŋ o ö p r s ş t u ü v w y z. Sempozyuma katılan bilginlerin ve aydınların imzasıyla yayımlanan sonuç bildirisinin beşinci maddesi şöyledir: ‘Sempozyum, Türk boyları için aşağıda gösterilen alfabenin esas alınmasını tavsiye etmektedir.” 34 harften oluşan bu alfabe, çerçeve olarak benimsendi. Çerçeve alfabe, her Türk yazı dilinin bu 34 harften kendi ihtiyacını dikkate alarak kendi alfabesini oluşturacağı anlamına gelmektedir. Yani hiçbir yazı dili bu otuz dört harfin hepsini kullanmak zorunda değildir. Türkiye Türkçesinin alfabesine yeni harfler eklenmesi gerekmeyecek çünkü bizim bütün harflerimiz belirlenen 34 harf içinde var ve bu harfler Türkiye Türkçesinin yazı dili için yeterlidir. Burada gözden kaçırılmaması gereken ve Türklerin birbirlerinin yazdıklarını okumalarında zorluk çıkartmayacak olan durum, lehçelerdeki eş seslerin aynı harfle gösterilmesidir. Yani a sesinin bütün Türk yazı dillerinde a harfiyle, b sesinin b harfiyle karşılanmasıdır.