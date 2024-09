Dergilik'te bu hafta: Yazarlığı öğrenmek

Hece, 333. sayısına ulaştı. Ömer Faruk Ergezen’in yönetimindeki derginin dosya konusu Yazarlığı Öğrenmek. Hatice Bildirici’nin hazırladığı dosya, Ramil Ahmedov’un metniyle açılıyor. Şükriye Şen, Naime Erkovan, Türkan Bayrakçı, Müberra Baydar ve Ahmet Melih Karauğuz’un katkı sunduğu dosyada iki de konuşma var. Sema Bayar’ın konuştuğu Mustafa Kurt hoca, “Edebiyatın yegâne alemetifarikası özgünlüktür” diyor. İkinci konuksa Beyhan Keçeli’nin söyleştiği Murat Gülsoy. Dergide Bildirici imzalı bir söyleşi daha var. Selim İleri’yle yapılan başlıksız konuşmada, Emin Gürdamur, Rüveyda Durmaz Kılıç, Ali Necip Erdoğan, Ayşe Hicret Aydoğan ve Fatih Baha Aydın da hazır bulunmuşlar. Dosyaya ek olarak Esra Kılıç Türedi sorumluluğunda yapılan soruşturmaya Beyhan Keçeli, Adalet Temürtürkan ve Şükran Koyuncu katılmış. Zeynep Hilal Özder’in illüstrasyon çalışması ve İbrahim Demirci’nin Eşik’te kaleme aldığı ve herkesin okuması gereken ibretlik ‘PTT yazısı’yla açılan bu sayıya şiirle devam ediyoruz. Faruk Uysal, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Edip Başaran, Emre Demir, Said Yavuz, Zümrüt Karabudak, Aziz Kağan Güneş, Mahmut Hatunanaoğlu, Mustafa Köneçoğlu, Eyyüp Akyüz, Sinan Davulcu, Mustafa Uçurum ve Burhan Tuz şairlerimiz. Hece’de İlkler’de Elif Kocaman’ı görüyoruz. Mohammad Mokhtari ve Bjørnstjerne Bjørnson çeviri şiirleriyle dergide. Kâmil Yeşil’in ‘Milî Eğitim’in ‘müfredat’ıyla ilgili yazısı kaçırılmamalı. Yaklaşık 18 kalemin daha katkı sağladığı aylık edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

İbrahim Tenekeci yönetimindeki Muhit’in, 57. sayısında dosya konuları İsmail Heniyye ve D. Mehmet Doğan. Heniyye dosyasında Adem Özköse, Kemal Öztürk, Samet Doğan, B. Salih Yaman, Mustafa Özel, H. İbrahim İzgi, İsmail Halis, Turan Kışlakçı, Süleyman Ceran ve Said Ercan’ın yazıları var. D. Mehmet Doğan dosyasınaysa M. Kazım Arıcan, Mahmut Bıyıklı, Murat Erol, M. Enes Kala, İbrahim Tenekeci ve Kamil Yeşil katkı sağlamışlar. Bu sayıda rahmetli Ersin Nazif Gürdoğan hoca hakkında da Mehmet Nuri Yardım’ın bir çalışmasına yer verilmiş. Muhit’in arka kapağını Dursun Çiçek fotoğrafı ve bir Tenekeci şiiri süslüyor. Şöyle diyor şair: Nasıldır bir bilsen senin iklimin / Yüzünde gezerken dalgın ellerin. Cevdet Karal’la başlayan bölümde Arif Ay, Emel Özkan, Seyyid Ensar, Nurullah Genç, Âdem Turan, Mehmet Tepe, Mustafa Özçelik, Nurettin Durman, Mehmet Fatih Öz, Cengizhan Konuş ve Muhammed Said Çimen’in şiirleri bulunuyor. Hikâyeciler Ayşegül Genç ve Meral Afacan Bayrak. Ahmet Edip Başaran, Muhsin Macit, Gökhan Ergür, Vahdettin Oktay Beyazlı ve Yağız Gönüler kitapları değerlendirmişler. Özlem Akgül, Ömer Lekesiz, M. Enes Yıldırım ve İbrahim Kalın fotoğrafçılar. Hasan Aycın’ın çizgisi, Hüsrev Hatemi, Mustafa Çiftci, Said Ercan, Metin Erol, Erol Göka, D. Ayşe Akdeniz, Dursun Çiçek ve Mehmet Narlı’nın da yazılarıyla yer aldıkları fikir ve sanat dergisine, info@muhit.com.tr e posta adresinden veya 0212 354 86 30 no’lu telefondan ulaşılabilir.