Dergilik'te bu hafta: Yazarlığı öğrenmek

Hece, 333. sayısına ulaştı. Ömer Faruk Ergezen’in yönetimindeki derginin dosya konusu Yazarlığı Öğrenmek. Hatice Bildirici’nin hazırladığı dosya, Ramil Ahmedov’un metniyle açılıyor. Şükriye Şen, Naime Erkovan, Türkan Bayrakçı, Müberra Baydar ve Ahmet Melih Karauğuz’un katkı sunduğu dosyada iki de konuşma var. Sema Bayar’ın konuştuğu Mustafa Kurt hoca, “Edebiyatın yegâne alemetifarikası özgünlüktür” diyor. İkinci konuksa Beyhan Keçeli’nin söyleştiği Murat Gülsoy. Dergide Bildirici imzalı bir söyleşi daha var. Selim İleri’yle yapılan başlıksız konuşmada, Emin Gürdamur, Rüveyda Durmaz Kılıç, Ali Necip Erdoğan, Ayşe Hicret Aydoğan ve Fatih Baha Aydın da hazır bulunmuşlar. Dosyaya ek olarak Esra Kılıç Türedi sorumluluğunda yapılan soruşturmaya Beyhan Keçeli, Adalet Temürtürkan ve Şükran Koyuncu katılmış. Zeynep Hilal Özder’in illüstrasyon çalışması ve İbrahim Demirci’nin Eşik’te kaleme aldığı ve herkesin okuması gereken ibretlik ‘PTT yazısı’yla açılan bu sayıya şiirle devam ediyoruz. Faruk Uysal, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Edip Başaran, Emre Demir, Said Yavuz, Zümrüt Karabudak, Aziz Kağan Güneş, Mahmut Hatunanaoğlu, Mustafa Köneçoğlu, Eyyüp Akyüz, Sinan Davulcu, Mustafa Uçurum ve Burhan Tuz şairlerimiz. Hece’de İlkler’de Elif Kocaman’ı görüyoruz. Mohammad Mokhtari ve Bjørnstjerne Bjørnson çeviri şiirleriyle dergide. Kâmil Yeşil’in ‘Milî Eğitim’in ‘müfredat’ıyla ilgili yazısı kaçırılmamalı. Yaklaşık 18 kalemin daha katkı sağladığı aylık edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Dergicilikte 24 yılı geride bırakan aylık edebiyat dergisi İstanbul Birnokta’nın internet sitesi yenilendi. Dergi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, şair Mürsel Sönmez’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı derginin eski ve yeni sayılarına artık www.birnokta.net adresinden kolaylıkla görebilmek mümkün. Türkiye Yazarlar Birliği’nce 2023 yılı dergi yayıncılığı ödülüne layık görülen derginin yenilenen internet sitesinden dergi ve kitap siparişleri de verilebiliyor. Eylül’de 272. sayısı yayımlanan dergiye, birnoktadergisi@gmail.com adresinden ulaşılabilir.

Hece’den:

Maarif Modeli müfredatları … askıya çıkarılınca inceleme gafletinde bulunduk. … Mustafa Kutlu ve İsmet Özel’in Maarif Modeli müfredatından çıkarıldığını gördük. … Sebebini biliyoruz: İsmet Özel, Mustafa Kutlu ve 1980 sonrası yazar ve şairlerin hayatta olmaları. … müfredata İsmet Özel, Mustafa Kutlu ve 1980 sonrası edebiyatın alınması için neden ölmelerinin beklendiğini bilemiyoruz.

Kâmil Yeşil

Doğan ve Heniyye için

İbrahim Tenekeci yönetimindeki Muhit’in, 57. sayısında dosya konuları İsmail Heniyye ve D. Mehmet Doğan. Heniyye dosyasında Adem Özköse, Kemal Öztürk, Samet Doğan, B. Salih Yaman, Mustafa Özel, H. İbrahim İzgi, İsmail Halis, Turan Kışlakçı, Süleyman Ceran ve Said Ercan’ın yazıları var. D. Mehmet Doğan dosyasınaysa M. Kazım Arıcan, Mahmut Bıyıklı, Murat Erol, M. Enes Kala, İbrahim Tenekeci ve Kamil Yeşil katkı sağlamışlar. Bu sayıda rahmetli Ersin Nazif Gürdoğan hoca hakkında da Mehmet Nuri Yardım’ın bir çalışmasına yer verilmiş. Muhit’in arka kapağını Dursun Çiçek fotoğrafı ve bir Tenekeci şiiri süslüyor. Şöyle diyor şair: Nasıldır bir bilsen senin iklimin / Yüzünde gezerken dalgın ellerin. Cevdet Karal’la başlayan bölümde Arif Ay, Emel Özkan, Seyyid Ensar, Nurullah Genç, Âdem Turan, Mehmet Tepe, Mustafa Özçelik, Nurettin Durman, Mehmet Fatih Öz, Cengizhan Konuş ve Muhammed Said Çimen’in şiirleri bulunuyor. Hikâyeciler Ayşegül Genç ve Meral Afacan Bayrak. Ahmet Edip Başaran, Muhsin Macit, Gökhan Ergür, Vahdettin Oktay Beyazlı ve Yağız Gönüler kitapları değerlendirmişler. Özlem Akgül, Ömer Lekesiz, M. Enes Yıldırım ve İbrahim Kalın fotoğrafçılar. Hasan Aycın’ın çizgisi, Hüsrev Hatemi, Mustafa Çiftci, Said Ercan, Metin Erol, Erol Göka, D. Ayşe Akdeniz, Dursun Çiçek ve Mehmet Narlı’nın da yazılarıyla yer aldıkları fikir ve sanat dergisine, info@muhit.com.tr e posta adresinden veya 0212 354 86 30 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Dil emekçisi İbrahim Demirci

Dördüncü yılındaki Yitiksöz’ün 24. sayısı yayımlandı. Duran Boz yönetimindeki derginin kapağındaki Yasin Mortaş’a ait eli sapanlı çocuk fotoğrafına şapka çıkardım! Arka kapakta da bir Mortaş fotoğrafı ve Mehmet Aycı şiiri var. Kapaktaki fotoğrafı Cahit Koytak dizesi süslüyor: biz ona doğru yürüdükçe, / Gazze de kalkıp bize doğru yürüyecek. Şiirler bölümü Koytak’ın çalışmasıyla açılıyor. Mustafa Köneçoğlu, Suavi Kemal Yazgıç, Yasin Mortaş, Adem Turan, Ali Sali, Mustafa Gök, Ekrem Elmas, Derya Kurtoğlu, Hacı Ahmet Sevgili, Mustafa Ökkeş Evren ve Sinem Bozhöyük bu sayıdaki diğer şairler. Yitiksöz’ün dosya konuğu İbrahim Demirci. Ali Ulvi Temel’in Onaran Yazılar’ıyla açılan dosyaya, Hasan Aycın, Abdullah Harmancı, Duran Boz, Bilal Can, Metin Kaplan ve Zafer Ceylan çizim ve metinleriyle destek vermişler. Dosya konuğuyla Ümit Savaş Taşkesen tarafından bir de söyleşi yapılmış. Konuşmayı, gamlı hazanlardan uzaklaşıp şanlı baharlarla kucaklaşmak dileğiyle bitiriyor Demirci. Esra Kılıç Türedi, Kırık Kalemler Dükkânı’nı yazmış. Muhammet Erdevir de kitapla ilgili bir metne imza atmış. Anılanlar dışında 17 yazarın daha emek verdiği sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksoz@gmail.com e posta adresinden veya 0505 713 11 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Abdullah Kasay.

4 soru: Abdullah Kasay

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi okuru olmanın her zaman ayrıcalığı vardır ve bunun bende de oluşuyla hep neşe duydum diyebilirim. Modernite içinde bir şeyle ünsiyet kuramayışımıza direniş olarak da bir neşe.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Dergici kimliğimle elbette çok fazla dergi takibi yapıyorum. Muhit, Post Öykü, Lacivert, Aşkar… Bunlardan birkaçı.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

En son Hece’nin Türk Sineması özel sayısına, “Sinema, Sanatın İktidarı ve Bizim Hikâyemiz” isimli bir yazıyla katkı sunmuştum.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Şehir dergilerini çok önemsiyor, çok değerli buluyorum. Bir dönem Karaman’da çıkmakta olan İmaret dergisinde “Şehir ve” temasında çok değerli dosyalar vardı. Şehir ve Gece dosyasındaki bir yazı da hâlâ aklımda: Geceler Yârimiz Değil Artık…







