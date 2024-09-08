Dergilik: Müslüman şairin poetikası

Aşkar’ın 71. sayısı okuruyla buluştu. Yayın yönetimini Aziz Mahmut Öncel’in yürüttüğü derginin kapağını İsviçreli ressam Cuna Amiet’in çalışması süslüyor. Dergiye bir Karacaoğlan şiiriyle merhaba diyoruz: Üryan geldim gene üryan giderim. Özgür Ballı’nın şiiri ile başlayan bölümde, Faysal Soysal, Çağrı Subaşı, Taner Sarıtaş, Ümit Çiçekli, Ali Cahit Yılmaz, Muammer Yavaş, Yunus Emre Altuntaş, Osman Nuri Tolar, Süreyya Altunkara, Semih Samyürek, Nafiye Yüksel, Semiha Nur Mıhçıoğlu, Sevde Yaşar Çimen, Kerim Ağaç, İbrahim Aşkar ve Eyüp Aktuğ’un şiirleri var. Taner Sarıtaş’ın, Marmaris’te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’e ithaf ettiği şiirinin son dizesiyle bağlayayım: işte şimdi iyisin güzelsin ve daima / tuba ağacının o serin gölgesinde. Kaşkar’ın hikâyecileri, Yavuz Altınışık, Hande İkbal, İbrahim Aslaner, Kevser Özdamar ve Mete Almalı. Poligon’da, Taner Sarıtaş, Mert Mevlüt Gökçe, Harun Yakarer ve Ayşenur Biçer’in katkı verdiği Sezai Karakoç Soruşturması var. Özgür Ballı ‘Bence’sini sürdürüyor. Ümit Çiçekli’nin yazı başlığıysa Menziller Üzerine: Şiirden Yine Şiire. Bu sayının söyleşi konuğu Merve Uygun. Uygun’a soruları Çağrı Subaşı yöneltmiş. Taarruzname’de İdris Ekinci, Mustafa Melih Erdoğan, Yunus Emre Altuntaş ve Mehmet Ali Baysal’ın imzaları gözüküyor. Serbest edebiyat dergisine, azizmahmutaskar@gmail.com e posta adresinden veya 0505 260 93 47-0507 766 95 89 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Çok sevdiğim bir şair dostum aradı. “Yazılarında ismimizi anmıyorsun, sadece rakam yazıp geçiyorsun” dedi. Sözünü örneklendirip devam etti: Kimse bizi görmek istemiyor. Sen de öyle! Yanlış anlaşılmak ve bir dostun kalbini kırmak beni çok yaraladı. Üzüldüm ve fakat dergi tanıtımına ayrılan ‘köşe’de yazacağım ‘yer’ sınırlı. Çoğu zaman yapmam gereken yorumları yapamıyor, anmam gereken isimleri anamıyorum. “... şair bu sayıya katkı sağlamış” cümlesine mecbur kalıyorum. Ben kim, şiiri rakamlaştırmak kim? Çok çok özür dilerim. Bir daha olmaz.

Aşkar’’dan:

İslam dini bir sanat türü olarak şiire, bir sanatçı türü olarak şaire karşı değildir. Allah’ın ayetlerine saldırmayan, hakikati gizlemeyen, şeytanın değirmenine su taşımayan şairlerle İslam’ın hiçbir derdi yoktur. Ayetlerde açıkça kınananlar dönemin müşrik şairleri ve bunlara benzeyen tüm şairlerdir. İndirilen ayetlerin şiir olmadığı, Hz. Peygamber'in (sav) de şair olmadığı vurgulanan bir diğer husustur.

Yunus Emre Altuntaş

Esma Polat

4 SORU: Esman Polat





1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Çocukluğumdan itibaren iyi bir dergi okuru olduğumu söyleyebilirim. İlkokul yıllarımda Gülçocuk ve Kandil Çocuk dergileri düzenli olarak alınır, ben de onları ilgiyle okurdum. Üniversitedeyken edebiyat dergileri ilgi alanıma girdi ve o zamandan beri güncel edebiyatı dergilerden takip ediyorum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kayıp Kayıt, Genç, Notos, Hece, Artdog, Nihayet ve Post Öykü, Karabatak, Edebiyat Ortamı, Yitiksöz, Berdücesi, Şiraze ve Varlık’ı düzenli takip ederim. Yayın hayatına ara verişine değin Şiar’ın yazı serüvenimde önemli yeri oldu.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Karabatak ve Ayasofya’nın son sayılarına birer araştırma-inceleme yazısı ile, Berdücesi ve Kayıp Kayıt’ın son sayılarına da birer şiirle katkı sundum.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Karabatak’ın Türk edebiyatının kurucu isimlerini konu alan dosyalarını çok kıymetli buluyorum. Notos’un özel sayılarının hazırlanışındaki özen beni etkiliyor; özellikle Oscar Wilde’ı konu alan sayısını çok beğendim. Roman Kahramanları dergisi ve Nihayet, dosya konuları ve bunların ele alınışı ile öne çıkan dergiler.





Varoşçuluk ve çıkmaz öyküleri

Hikâye dergilerimizden Hece Öykü 124. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Ömer Faruk Ergezen yönetimindeki 160 sayfalık derginin kapak resmi Feyza Ay’a ait. Emin Gürdamur, Ya Yargıçsın Ya Öykücü başlıklı ön yazısında, “Kahramanı yargılamak, okurun iç görüsüne güvensizlikten kaynaklanır” diyor. Bahattin Carda, ‘fotoğraföykü’süyle dergide. Bu sayıdaki ilk hikâye Selma Maşlak imzalı. Diğer hikâyeciler, Ahmet Mithat Şahin, Aslıhan Keleş Kurtoğlu, Erva Kara, Emrah Kanlıkama, Mesut Doğan ve Muhammet Erdevir. Heceöykü İlkler’deyse Dilara Uysal Yurtsever, Elif Ercan, Nuriye Safi, Serdar Köse, Neslihan Soydaş ve Zeliha Tamer Uçar var. Bu sayının ilk söyleşi konuğu Gündüz Vassaf. Vassaf’la Ali Necip Erdoğan, Rüveyda Durmaz Kılıç ve Emin Gürdamur konuşmuşlar. Rüveyda Durmaz Kılıç, Selim İleri’yle de bir konuşma yapmış. “En güzel yenilgim başkalarına anlamaktı” diyor İleri usta. Özge Korkmaz’ın konuğuysa hikâyeci Rukiye Saran Aydın. Kitaplık’ta Birgül Yangın Aslanoğlu, Emrah Kanlıkama, Fatih Selvi, Merve Yurtsever ve Sibel Oğuz var. Hâle Sert’in metin başlığı, Onat Kutlar Öyküsünde Oyun ve Gerilim. Serkan İnce, İzzet Melih Devrim’i yazmış. Sercan Ceylan’ın hazırladığı Enikonu’da başlık Türk Edebiyatında Varoluşçuluk ve Çıkmaz Öyküleri. İsmi anılanlar dışında yaklaşık on yazarın katkı sağladığı öykü dergisine, heceoyku@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Cemal Şakar usta için

Olağan Hikâye’nin 24. sayısı çıktı. Yönetmenliğini Yunus Emre Özsaray’ın yaptığı derginin ‘dosya’ konuğu Cemal Şakar. Büşra Çelik’in metniyle açılan dosyaya, Sebahat Meraki, Merve Çakır, Rabia Altuntaş ve Oğuzhan Oğuzbey destek vermiş. Bu sayının söyleşi konuklarından ilki Fatih Selvi. Selvi’yle, altı kişilik ekip konuşmuş. Bir öyküsüne de yer verilen ikinci konuk Mustafa Orman’ın Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim kitabı hakkında da Gökhan Yılmaz’ın bir yazısı var. Son misafirse Büşra Çelik. Derginin hikâyecileri Yunus Emre Özsaray, Gökhan Yılmaz, Eren Buğdaycı, Hakan Keleş, Oğuzhan Oğuzbey, Nur Gökçe, Ezgi Dalan, Ahsen Dalca Korkutan, Hatice Mert Yunak, Mustafa Enes Anlamaz ve Ahmet Yılmaz. Yunus Emre Özsaray, Ferit Edgü’yle ilgili bir metin kaleme almış. Dergilerde bölümünde, Muhit, Şiraze ve Ruhsatsız var. Metinörgü’nün sorusu, Göz İçin mi Hikâye Kulak İçin mi Hikâye. Merve Çakır, Mustafa Kutlu’nun son eserini inceliyor. Oğuzhan Oğuzbey, Aykut Nasip Kelebek’in üçüncü kitabı üzerine bir metin kaleme almış. Keziban Soylu, iki esere Re’sen Editör’lük yapıyor. Okuru Bol mu Olsun? ekibi Arasta’nın İnsanları’nı konuşmuşlar. ‘Kitaplar Arasında’da üç çalışma var. Hikâye dergisine, olaganhikaye@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 61 72 no’lu telefondan ulaşılabilir.







