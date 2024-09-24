Hanzala Köprüde... Sen de katıl

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla Yenisanat Vakfı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, Hanzala çizimli dev bir bayrak astı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye asılan 12X18 boyutlarındaki bayrak, vatandaşların dikkatini çekerek Gazze’deki zulmü unutturmamak için bir sembol haline geldi. İnsanlık İçin Kayıt Altında ve Yenisanat Vakfı’nın ortaklaşa verdiği bu vicdan mesajına, fotoğraf sevenler de davet ediliyor. Köprüdeki bayrağın fotoğrafını çekip #HanzalaKöprüde etiketiyle paylaşanlar arasından en beğenilen fotoğraf, özel bir sergide sergilenecek. Son katılım tarihi 26 Ekim.