İslami yayıncılığın öncülerinden Gonca Yayınevi'nin kurucusu Hasan Başpehlivan vefat etti

Gonca Yayınevi kurucusu ve sahibi, yayıncı Hasan Başpehlivan 76 yaşında vefat etti.

İslami yayıncılığın merkezi olarak bilinen Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı'nda uzun yıllar yayıncılık yapan Başpehlivan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Geçen hafta Bağcılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Başpehlivan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Başpehlivan'ın cenazesi Rami Yenimahalle Tantavizade Camii'nde kılınacak namazın ardından, Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığına defnedilecek.

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Yayıncılığa ağabeyinin yanında başladı

Başpehlivan, yayıncılığa ağabeyi Osman Başpehlivan'ın kurduğu Bahar Yayınevi'nde başladı.

Yaklaşık 10 yıl burada çalıştıktan sonra 1970'li yıllarda Gonca Yayınevi'ni kuran Başpehlivan, tercüme eserler neşrederek yola çıktı ve çok sayıda dini yayını okuyucuyla buluşturdu.

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Hasan Başpehlivan kimdir?

Başpehlivan, İslami yayınların merkezi olarak bilinen, 1970 ve 1980'li yıllarda akademisyen, ilim adamı, eğitimci, yazar ve üniversite öğrencilerinin buluşma noktası haline gelen Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı'nın 1999 yılında Vezneciler'deki Yumni Han'a taşınmasının ardından yayıncılık hayatına burada devam etti.

Usta yayıncı, tercümelerini Abdülkadir Akçiçek, Hayrettin Karaman, Kemal Kuşçu'nun arasında bulunduğu isimlerin yaptığı Osmanlıca, Arapça ve İngilizce'den tercüme eserlerin basılmasına katkıda bulundu.

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Hasan Başpehlivan'ın İslami yayıncılığa katkısı büyük

Büyük İslam Tarihi, Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsir ve meali ve Hasan Basri Çantay'ın mealinin de arasında bulunduğu siyer, hadis, tefsir ve meal kitapları da Başpehlivan'ın çalıştığı yayınevleri tarafından okuyucuyla buluşturuldu.

Hasan Başpehlivan'ın Beyaz Saray ve İslami yayıncılık tecrübelerini Asım Öz'e anlattığı "Kağıt Kokulu Yıllar" adlı söyleşi kitabı 2013 yılında Beyan Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitapseverlere her zaman yakın ilgi gösterdi

Halen Beyaz Saray olarak bilinen ve onlarca yayınevini barındıran Yumni Han'daki dükkanında, vefatından kısa bir süre öncesinde kadar yayıncılığa devam eden Başpehlivan, kitapseverlere her zaman yakın ilgi gösterdi ve saygı gördü.

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Tecrübeli yayımcılarla birlikte "Beyaz Saray"da çok sayıda misafiri ağırlayan Başpehlivan, Milli Görüş camiası içinde fikri ve sosyal çalışmalara da katıldı.

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Hasan Başpehlivan'ın sahibi olduğu Gonca Yayınevi'nden çıkan kitaplar

"Mutluluk Allah'a İnanmaktır", "Fıkhu's-Siyre İslamın Pratiği Resulullah (s.a.v.)'in Hayatı", "Gençler için Pratik İlmihal", "Riyazü's Salihin Tercümesi", "Peygamber Efendimiz ile 80 Sohbet", "Hilelerle Çanakkale", "Kadın İlmihali, Evlilik ve Mutluluk", "Canım Peygamberim", "Büyük Şafii İlmihali", "Din Eğitimi İhmale Gelmez Neden?", "İnanırsan Başarırsın" "Genç Adamla Sohbetler / Ayet ve Hadisler Işığında", "Kır Kalbindeki Putları" ve "Ezan Müezzin İmam Cemaat" adlı kitaplar da Başpehlivan'ın sahibi olduğu Gonca Yayınevi'nden çıkan kitaplar arasında bulunuyor.

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