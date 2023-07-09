Hasat mevsiminde dolandırıcıların hedefinde çiftçiler var

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da hasat başladı. İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Çiftçiler, bu yıl da 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda hasada başladı. Çiftçiler tarlalarda ürün toplarken, dolandırıcılar, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere birçok siteyi kopyalayıp, oltalama yöntemi ile çiftçileri kandırmaya çalışıyor.

Randevu alma sistemi üzerinden dolandırıcılık

Dolandırıcıların TMO'nun randevu sistemini kopyalayıp, sahte bir site ile çiftçilerden kart ve hesap bilgilerini istediklerini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "TMO'nun randevu alma sistemlerine simsarlar da katıldı. Kart bilgilerinizi verin, şuraya şu parayı yatırın. Bunların hiçbirine meyil etmememiz lazım. Bunların hiçbirine güvenmesinler. TMO, ne kart ister, ne para ister, ne de başka bir bilgiyi ister. TMO sadece Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) hesabı ister ve ürün kiminse başında mal satılırken; mal sahibini ister onun haricinde hiçbir şey istemez.