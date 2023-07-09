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Hayat

Hasat mevsiminde dolandırıcıların hedefinde çiftçiler var

Konya'da tahıl hasadının başlamasıyla dolandırıcıların çiftçileri hedef almasının üzerine Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, üreticileri uyardı.

15:01 . 9/07/2023 Pazar
DHA
Arşiv

Arşiv

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da hasat başladı. İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Çiftçiler, bu yıl da 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda hasada başladı. Çiftçiler tarlalarda ürün toplarken, dolandırıcılar, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere birçok siteyi kopyalayıp, oltalama yöntemi ile çiftçileri kandırmaya çalışıyor.

Randevu alma sistemi üzerinden dolandırıcılık

Dolandırıcıların TMO'nun randevu sistemini kopyalayıp, sahte bir site ile çiftçilerden kart ve hesap bilgilerini istediklerini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "TMO'nun randevu alma sistemlerine simsarlar da katıldı. Kart bilgilerinizi verin, şuraya şu parayı yatırın. Bunların hiçbirine meyil etmememiz lazım. Bunların hiçbirine güvenmesinler. TMO, ne kart ister, ne para ister, ne de başka bir bilgiyi ister. TMO sadece Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) hesabı ister ve ürün kiminse başında mal satılırken; mal sahibini ister onun haricinde hiçbir şey istemez.

Çiftçilerimizin bu konuda da dikkatli olmasını istiyorum. Tabii araya dolandırıcılar girdi. Sahte hesaplar açmaya başladılar. Kartında ya da hesabında para varsa hemen boşaltacaklar. Onun için çiftçimizi uyarıyorum. Çok dikkatli olsunlar. Çünkü TMO'dan randevu alabilmek için internet sitesi üzerinden giriyoruz. O yüzden bu oyuna düşmesinler. Eğer randevu almakta sıkıntı çekiliyorsa bağlı bulundukları ziraat odaları kanalıyla da randevularını alabilirler" dedi.

#Toprak Mahsulleri Ofisi
#Rifat Kavuneker
#TMO
1 saat önce
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