Hayat Hat koleksiyonundan 2022ye merhaba
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hat koleksiyonundan 2022’ye merhaba

Albayrak Grubu’nun bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği “Albayrak Hat Takvimi Sergisi”, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan seçkin hattatların Kur’an-ı Kerim’deki “Ey İman edenler” hitabıyla başlayan ayetlerden hazırladığı eserler, aynı zamanda 2022 Albayrak Hat Takvimi’ni oluşturuyor.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Hat koleksiyonundan 2022’ye merhaba
FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA İLHAN

Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen takvim projelerinin 8. sayısı için oluşturulan koleksiyon, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Seçkin hattatların gelenek ve moderni harmanlayarak hazırladığı hat eserleri, Albayrak Grubu 2022 takviminin yapraklarını süslüyor. 12 ayda toplam 12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetleri konu alıyor. Her sene farklı konuların seçildiği projede bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “iman” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı.

  • Son 2-3 senedir Tarz-ı Cedid klasik üslubuna bağlı tasarımlarla hazırlanan serginin eserlerinden hem basılı hem de dijital haliyle herkes faydalanabiliyor. Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu isimlerinin yer aldığı serginin dijital haline ketebe.org sitesinden ulaşılabilir. Sergi, 7 Ocak tarihine kadar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ziyaretçilere açık olacak.

KUR’AN’A HİZMET EDEN SANAT

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu olarak bir gelenek haline getirdikleri Hat Takvimi sergisi ile ilgili, “Hat sanatı Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden bir sanattır. İslam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu proje, tam anlamıyla maksadına hizmet eden hayırlı bir iştir. Mukaddes Kitabımızın mesajlarını içeren hat eserlerinin bu kutsal mekânda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergileniyor olması ayrıca bir anlam ifade ediyor” yorumunda bulundu.

Ne büyük bahtiyarlik

  • Hat sanatçısı ve yazar Prof. Uğur Derman, Ayasofya’daki hat levhalarının tek parti döneminde yerlerinden indirildiğini, 1949’da ise bazı hayırseverlerin girişimiyle yerlerine geri asıldığını anlatarak, “Nereden nereye geldik. Geçmiş yıllarda bize Ayasofya’nın cami olmasından bahsedildiğinde katiyen ihtimal vermezdik böyle bir şeye. Düşünemezdik. Allah müzeyi camiye çevirenlerden razı olsun. Biz de şimdi böyle hat ile ilgili bir sergide bulunabiliyoruz, ne büyük bahtiyarlık. Bunun için vesile olanlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” ifadesinde bulundu.
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