Hatay'da enkazdan çıkarılan altı bebeğin Mersin'de ailesi aranıyor

Bu illerden biri olan Hatay'da da büyük yıkımlar gerçekleşti. Depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ise çevre illere nakledildi. Bu hastaların arasında çok sayıda bebek de yer aldı. Bugüne kadar 0-2 yaş grubu kimliksiz birçok bebek DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken, 6 çocuğun aile bilgilerine henüz ulaşılamadı.

Geldikleri bölgelere göre kodlandırılan bebeklerin, ailelerinden gelecek güzel haberler bekleniyor. Depremde verilen sağlık hizmeti ve depremzede çocuklarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, 11 ili etkileyen büyük bir depremin yaşandığını söyledi. Kötü bir deneyim yaşadıklarını kaydeden Aydınlı şu şekilde konuştu: Pandemide nasıl tolere etmeye çalıştıysak depremde de tolere etmeye çalıştık. Tabii deprem birden geldi ve o yüzden hazırlık süreci olmadı. An itibariyle 9 binin üzerinde hem depremzede hem de deprem bölgesinden kentimize gelerek sağlık hizmeti almak için hastanemize başvuran hasta var. Şu an 300'ün üzerinde yatan hastamız mevcut. Bunların içerisinde doğum yapmak için yatan gebelerimiz de onkoloji tedavisi almak için bölgeden gelen hastalarımız da var. Ortopedi ve plastik cerrahisinde tedavisi devam eden depremzedelerimiz var. Bu hastalarımızın tedavi süreçleri biraz uzun olacak. Bizim tahminlerimize göre tedavileri tamamlansa bile arkasından bir fizik tedavi süreci bizi bekliyor olacak.