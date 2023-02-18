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Hayat

Hatay'da hasar gören binalarda ihmaller zinciri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Hatay'da hasar gören binalardaki ihmalleri göz önüne serdi.

10:07 . 18/02/2023 Saturday
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Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Türkiye'yi sarsan ve yasa boğan Kahramanmaraş'taki 2 büyük depremin yıkıcılığı göz önünde olsa da, yıkılan ve hasar gören binalardaki yapısal ihmaller de dikkat çekiyor.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da bu ihmallere dikkat çekerek, depremin en fazla hasar verdiği illerden biri olan Hatay'da incelemelerde bulundu.


Hasar haritası

Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı resimli paylaşımlarında, bu ihmalleri gözler önüne serdi.


Birpınar, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nin deprem sonrası hasar haritasını paylaştı.

Binalarda ihmaller zinciri

Deprem bölgesinde hasar gören binalarla ilgili paylaşımlarda bulunan Birpınar, binaların yapımı sırasında meydana gelen ihmaller zincirini şu paylaşımlarla gösterdi:



#hatay
#maraş
#deprem
32 minutes ago
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Hatay'da hasar gören binalarda ihmaller zinciri
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